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19/07/2022

「爆粗」有助提升工作效率？邊句粗口最多人講？外國研究：講八卦、取笑同事＝有活力、高績效團隊特質！

#打工仔 #工作效率 #粗口 #高績效團隊 #心理情緒 #職場 #辦公室貼士 #爆粗
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　香港打工仔工時長、壓力大，難免經常負能量「爆燈」，甚至忍不住要「爆粗」！英國曾有一項研究發現，當地打工仔每星期平均「爆粗」55次，最多人講的粗口為「Fuxk」及「Shxt」；雖然「爆粗」被視為沒有禮貌的表現，但有心理治療師指「爆粗」是有益的，甚至能有助提高工作效率，事關過程中有宣洩效果，能抒發被壓抑的情緒！

 

（截圖自《九品芝麻官》）

 

　　調查結果又顯示，最常「爆粗」為中層主管（28%），初級職員及行政人員則排名第二位（18%）。至於從事餐飲的人士則最少「爆粗」，僅1%經常「爆粗」。

 

即睇英國打工仔最常講的15句粗口！

 

1.    F**k （68%）

2.    S**t （58%）

3.    B****y （35%）

4.    B******s （31%）

5.    P*** Off（30%）

6.    B*****d （29%）

7.    T**t （ 24%）

8.    A******e （22%）

9.    D**k （21%）

10.    B***h （20%）

11.    W****r （20%）

12.    C**t （19%）

13.    A**e （15%）

14.    C**k （11%）

15.    S**t （ 9%）

 

　　無獨有偶，外國企業培訓公司ignited80亦有一項研究發現，講粗口其實是一個強大團隊、有活力的象徵！根據 ignite80 創辦人、社會心理學家 Ron Freidman 博士的說法，一個高績效的團隊都會擁有真切、真誠的關係，彼此間能舒適地暢所欲言；「爆粗」是一種直性情的表現，能體現團隊的真實友誼，故有利於提升團隊表現和活力！報告更指，除「爆粗」外，講八卦、抱怨、取笑同事等，同樣是高績效團隊的特質！真係估佢唔到！

 

即睇高績效團隊的6個習慣：

 

1.    講粗口／抱怨

 

　　明明「講粗口」和「抱怨」都是極消極的行為，但ignited80研究發現，38% 的高效團隊成員與其他團隊成員交流時都會講粗口，甚至較其他團隊高出27%！他們指，講粗口不代表對任何人不尊重或惡意攻擊，反而會增添情感和人情味！（溫馨提示：雖然講粗口看似有不容忽視的益處，但始終每個人對「爆粗」的想法不同，有人覺得是「真性情」，也有人覺得被冒犯，決不能一概而論。）

 

2.    取笑同事

 

　　同事關係好，互相取笑是常有的事，在ignited80研究中，有41% 的高績效團隊成員認為，取笑隊友是他們建立聯繫的一種方式，可以進一步加深關係！不過要記得，開玩笑也有底線，任何涉及毀謗、人身攻擊的惡意玩笑都應避免！

 

3.    講八卦

 

　　以為「講八卦」就是浪費時間？其實這可以是建立高績效團隊的方法！研究顯示，65% 的高效團隊成員在開會前會先跟其他成員寒暄或講八卦，當是「破冰」一下，讓會議可以更順利進行！

 

4.    頻繁聯繫

 

　　對高績效團隊來說，頻繁聯繫原來也很重要！相比一般團隊的平均通話量（6次），高績效團隊平均每天與團隊成員通話約 10 次！

 

（《Bitter Blood》劇照）

 

5.    工作有系統、有條理

 

　　雖然高效率團隊會花時間講八卦、取笑同事，但他們工作時還是很認真的！研究發現，逾77%的高績效團隊會訂定會議議程，其中有46%團隊更會要求團隊成員在開會前先做好預備工作！

 

6.    用Emoji和GIF溝通

 

　　高效率團隊愛用Emoji和GIF溝通（60% 使用表情符號、52% 使用 GIF 來表達自己），他們認為，比起用文字，用有趣可愛的Emoji和GIF溝通，不但可以互動得更快，亦有助增強語氣，能更好地向對方表達當刻的心情！

 

Read More：梅根濫用emoji被嫌棄？回覆「ok」竟然隨時失業？打工仔必學4個emoji使用守則

 

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