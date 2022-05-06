抑制消費衝動的有效方法

回應讀者的要求，希望將上周live的重點寫出來。

本來用現金交易（你會肉痛！）是直接有效解決電子消費和先使未來錢的方法，但現實在電子消費的社會，幾乎不可行。

研究指出購買決定與如何支付有密切關聯，電子消費、過度消費和容易借貸脫離不了關係。

（iStock）

在2016年筆者與香港教育大學做了一個母親理財教化與青少年理財關係的調查，邀請4間香港中學共800位母親及其15歲子女（中四學生）參與，其中的調查結果顯示：

（一）50%青少年忽略理財態度，例如認為儲蓄不重要或沒有考慮要儲蓄；

（二）22%青少年從來沒有理財行為，例如從來不儲蓄和購物前沒有考慮是否需要或格價。

數據顯示缺乏良好的理財態度和行為很可能導致青少年長大後不懂理財，變成「月光族」或以借貸度日，莫說會否為將來打算，情況值得關注和需要培育。

有效抑制消費衝動：

錦囊一：先分配，後使用（清單）：為了防止買入過多非必需品，購物前應先做好「先分配，後使用」，例如寫好購物清單。

錦囊二：不借貸，除了必要的借貸／房屋按揭／生意，借貸消費絕不可取。

錦囊三：學習7日考慮法（抵抗消費誘惑）

研究指出消費很多是由衝動產生，7日考慮法是經研究證實能壓抑購物欲望，所以鼓勵子女學習。

家長提醒子女購物前想一想兩個問題：（一）我是否已有差不多的東西？和（二）如果我買了，遲些是否會後悔？

倘若兩條問題也回答「是」，建議子女不要即時購買。

以購買玩具為例，試為自己設下7日期限，經過反覆思考，可能會明白到自己已有類似款式及顏色的玩具，從而減低購買欲望，最終很大機會決定不買。

抵抗消費誘惑三部曲，可參考理財啟苗3月10日FB live示範：

1）等我停一停（轉身背著物品）

2）等我諗一諗（慢慢深呼吸三下，動作要慢）

3）遲D先算（七日後再算）

做到以上三個步驟就可以冷靜下來，減少購買衝動，做到精明消費。