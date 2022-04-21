加密貨幣風險極高，適合你嗎？

理財啟苗過去接觸5000個青年人，除了股票，過半更對加密／虛擬貨幣（cryptocurrency）有很大興趣，斷定是未來趨勢，認為是致富的捷徑，希望多了解一些，其中的看法／留言板：「搏一搏，單車變摩托，全部買增長股／加密貨幣」。

這道出了投資決定是由市場氣氛、情緒所帶動，不是先做好功課便衝入市，是一個警號。引述彭博社投資者搶著入市是因為擔心錯失加密貨幣上升機會，原文是FOMC（free of missing out）。

我們對加密貨幣很有保留，因為不符合投資原則，包括沒有利息，沒有實質價值（業績）和業務（生產物品）可以參考，不能預測，故此不會選擇此產品。從風險角度，加密貨幣看似賺錢容易但是卻陷阱處處，屬於投機，靠炒賣很難令財富增值。

如果硬要嘗試，只能投放少於10%的資金，不管輸贏也不能增加注碼。我們要記住加密貨幣屬於投機，靠炒賣很難令財富增值，不算是投資。縱使有個別投資銀行投資加密貨幣，但未必代表適合散戶/一般投資者。

我們教導兒童及青少年建立良好的理財態度，炒賣是投機，所以不要投機。試想不論是去賭場或在家裏擲硬幣，十次裏面能夠連續估中四、五次已非常難，即使猜中七次，但第八次估錯便可以一鋪清袋，絕不明智。

輸比贏更大、更快

簡說比特幣的歷史，首個比特幣軟件在2009年發行，Bitcoin market比特幣交易所在2010年成立。到現在衍生很多加密貨幣，投資世界本來已經瘋狂炒賣，加上加密貨幣、元宇宙資產及NFT等，現在變得更瘋狂，陷阱重重。





（iStock）

雖然Bitcoin市值大，執筆時市值達到7800億美元，差不多等同標普500指數第七大的公司。加上大波幅吸引投資者，所以即使投資者知道Bitcoin風高浪急，升跌由資金及情緒帶動，但卻抱著極度樂觀、亢奮的情緒參與。

認為自己可以穩坐釣魚船；看著過去價格由一萬元升到六萬元，期望自己也能一樣幸運，能有數倍的回報。事實是散戶很難安坐釣魚船到終點，大多數未到岸已被拋了出來。

散戶投資加密貨幣風險包括：

（一）槓桿過大，變了情緒主導；

（二）各國加強監管工作，產生更多不能預期的波動；

（三）監管未完善，缺乏保障。

加密貨幣大波幅，加上高回報的渲染，令很多散戶仍然趨之若鶩。但我們要記住高回報同時也代表非常高的風險，即是輸比贏更大、更快。不要忘記加密貨幣的血淚史，2014年4月土耳其加密交易所倒閉，行政總裁Thodex「走路」，投資者損失20億美元；過去數年不少比特幣交易所破產倒閉，一將功成萬骨枯。

有必要立例規管，保障散戶

根據Satis Group統計，在2017年首次代幣發行，超過80%是騙局，少過10%生存下來。加密貨幣開發者為了避開監管，選擇在監管較低的國家註冊，例如開曼群島等，顯示很多風險因素未反映出來。

加密貨幣不只吸引成年人，連小孩也常掛著嘴邊。過去的投資講座青少年只提及騰訊（00700），但近年對加密貨幣也很留意，說出來頭頭是道。一次行山，旁邊一位爸爸帶同兩個兒子行山，哥哥應該讀中一，弟弟讀小四，兩兄弟和爸爸對加密貨幣投資的見解是「賺得快，一定要買」。除了說出不同代幣的名字，弟弟也舉出很多不能不買（似是而非）的理由，但歸根最終原因是「聽講」會升很多！

青少年本來留意身邊新事情是值得鼓勵，但如果以為投資就只得一種產品，希望賺快錢，這種投機心態便值得我們關注。

加密貨幣的發展迅速，因為人的慾望及追求快速利益，缺乏耐性；但產品極高風險的特質絕對不能忽視，相關監管機構實有必要立例規管，保障散戶。