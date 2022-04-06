油股謀取「暴利」要交稅

上日提到，我的姊妹Mandy聽到俄羅斯有可能攻打烏克蘭之後，便馬上去「入油」（買齊「三桶油」的股票）。結果，開戰之後，油價再升，現在她已經印印腳「財息兼收」了。

無他，今年首季的十大升幅藍籌中，其中兩桶油的中海油（00883）和中石油（00857），分佔首名和第三名呢（前者上升三成三，後者升一成七）！

不過，我藉機告知Mandy，不要以為油價不斷升，油股就可以大賺，因為內地有一種稅叫「暴利稅」！

（CNS）

我告訴Mandy，中央政府於2006年3月底開始，宣布向「三桶油」在內的大型油公司徵收俗稱「暴利稅」的石油特別收益金，規定當油價高於某一水平時，會就高於成本部分徵稅，徵收比率會隨油價調高，從20%逐步增至40%。而初期的起徵點是40美元，後來調高至55美元，到了2015年再提高至現在的65美元水平。

由於中海油主要從事上游業務，開勘探和開採石油，因此對油價特別敏感，也即是說，如果油價升，由於開採成本是固定的，所以會大賺特賺，相反，如果油價大跌，也會直接蠶食她的利潤。

於是，Mandy問我，如果要徵「暴利稅」，對中海油的影響是否很大。

「中海油剛出了業績，她在業績報表中也提到這一點，妳可以作為一個參考。」

「嗯，中海油去年已經要交『暴利稅』？」

「是的，去年全年，中海油的實現油價平均是67.89美元一桶（每桶成本大約37.32美元一桶）。結果，中海油繳交了26.11億元（人民幣，下同）『暴利稅』，相對703億元的盈利，影響尚算有限。但我查看過資料，2007年時，國際油價同樣破百，中海油當年就繳交了68.37億元『暴利稅』，令到利潤只有313億元，這個佔比就不低呢！」

「今年首季，油價大部分時間都企在100美元以上，今年可能要交更多的『暴利稅』？」

「應該是的，但當然，現在只過了一季，未來還有三季，而油價的變化也可以很快的。如果油價大幅回落，也不一定要交這麼多稅的。」

「咦，如果中海油的每桶油開採成本只37美元一桶，實現油價能夠徘徊在65美元的起徵點之下，豈不是最好的情境？」

「哈哈，這無疑很理想，但現實是否如此，就只有天知了！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au