油價升 油股一定好賺？

姊妹們，自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，油價就大幅颷升，美國期油一度升至130美元一桶的水平，比起52周前的低位57美元一桶，足足升了一倍多。

油價升，油股自然也轉強。我的姊妹Mandy洞悉先機，年初時聽到俄羅斯有可能攻打烏克蘭，就已經買齊「三桶油」，現在已經印印腳賺息兼賺價。

前幾日我跟她碰面的時候，大家便談到油股的投資價值，但她給我的感覺是十分看好油股的前景，令我必須要告知她油股的一件事。

「其實，不是俄烏戰事，油價已經不斷走高的了，現在真的打起來，只是『火上加油』而已，即是加速了油價的升幅。所以，我是長綫看好油股的！」Mandy告訴我她的想法。

「明白，妳是買齊『三桶油』，即中石油（00857）、中海油（00883）和中石化（00386）？」

「是的，但比重上是中石化佔較多，其次是中海油，最少是中石油，因為我發覺，中石化的派息最慷慨，股息率也最高。」

「同意，『三桶油』之中，中石化的派息最慷慨，因為她的派息比率接近八成，即每賺10元，就派8元出去；而中石油和中海油都只是四成左右，因此，中石化的股息率超逾10厘，真的很吸引。不過，妳是否知道，油價升，對中石化反而是不利的。」

「咦，是嗎？」

「是的，在上中下游（上游是開採、中游是煉油，而下游是石化產品）的供應鏈中，中石化偏重中下游，即煉油和生產石油相關產品，以及石油副產品。如果油價升，中石化就要以高價買入原油來提煉，但她出售的下游石化產品，例如車用的汽油和其他石油副產品，由於涉及民生，政府是有價格管制的，不能完全轉嫁給消費者。」

（CNS）

「嗯，明白，即是油價上升，對中石化來說不是一面倒看好，甚至有可能見財化水？！」

「是的！」

「那麼，對中石油和中海油是否一面倒看好？」

「中石油的業務較平均，上中下游也有，所以影響是中性的，而中海油則集中原油開採，油價上升對她最有利。」

「原來這樣，我應該買多些中海油才啱數呢！」

「那又未必！」

「咦，何出此言呢？」

「妳聽過『暴利稅』沒有？」

「『暴利稅』？沒聽過！」

「這也難怪，前幾年油價低企，根本不涉及『暴利稅』，但現在油價急升，妳要知道這件事了。」

「到底甚麼一回事！」

「事緣十多年前油價也曾大幅上升，中央政府於2006年3月底開始，宣布向『三桶油』等大型油公司徵收俗稱『暴利稅』的石油特別收益金，規定當石油價格高於某一水平時，開始對售價高於成本部分徵稅，徵收比率會隨油價調高，從20%逐步增至40%。而初期的起徵點是40美元，後來調高至55美元，而在2015年再提高至現在的65美元水平。」

「即是油價超出65美元一桶時，就要將利潤同政府攤分？這樣會很影響中海油的盈利嗎？」（待續）

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