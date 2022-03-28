  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

30/03/2022

油價升 油股一定好賺？

#理財 #中海油 #中石油 #油股 #中石化 #暴利稅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，自從俄羅斯入侵烏克蘭之後，油價就大幅颷升，美國期油一度升至130美元一桶的水平，比起52周前的低位57美元一桶，足足升了一倍多。

 

　　油價升，油股自然也轉強。我的姊妹Mandy洞悉先機，年初時聽到俄羅斯有可能攻打烏克蘭，就已經買齊「三桶油」，現在已經印印腳賺息兼賺價。

 

　　前幾日我跟她碰面的時候，大家便談到油股的投資價值，但她給我的感覺是十分看好油股的前景，令我必須要告知她油股的一件事。

 

　　「其實，不是俄烏戰事，油價已經不斷走高的了，現在真的打起來，只是『火上加油』而已，即是加速了油價的升幅。所以，我是長綫看好油股的！」Mandy告訴我她的想法。

 

　　「明白，妳是買齊『三桶油』，即中石油（00857）、中海油（00883）和中石化（00386）？」

 

　　「是的，但比重上是中石化佔較多，其次是中海油，最少是中石油，因為我發覺，中石化的派息最慷慨，股息率也最高。」

 

　　「同意，『三桶油』之中，中石化的派息最慷慨，因為她的派息比率接近八成，即每賺10元，就派8元出去；而中石油和中海油都只是四成左右，因此，中石化的股息率超逾10厘，真的很吸引。不過，妳是否知道，油價升，對中石化反而是不利的。」

 

　　「咦，是嗎？」

 

　　「是的，在上中下游（上游是開採、中游是煉油，而下游是石化產品）的供應鏈中，中石化偏重中下游，即煉油和生產石油相關產品，以及石油副產品。如果油價升，中石化就要以高價買入原油來提煉，但她出售的下游石化產品，例如車用的汽油和其他石油副產品，由於涉及民生，政府是有價格管制的，不能完全轉嫁給消費者。」

 

（CNS）

 

　　「嗯，明白，即是油價上升，對中石化來說不是一面倒看好，甚至有可能見財化水？！」

 

　　「是的！」

 

　　「那麼，對中石油和中海油是否一面倒看好？」

 

　　「中石油的業務較平均，上中下游也有，所以影響是中性的，而中海油則集中原油開採，油價上升對她最有利。」

 

　　「原來這樣，我應該買多些中海油才啱數呢！」

 

　　「那又未必！」

 

　　「咦，何出此言呢？」

 

　　「妳聽過『暴利稅』沒有？」

 

　　「『暴利稅』？沒聽過！」

 

　　「這也難怪，前幾年油價低企，根本不涉及『暴利稅』，但現在油價急升，妳要知道這件事了。」

 

　　「到底甚麼一回事！」

 

　　「事緣十多年前油價也曾大幅上升，中央政府於2006年3月底開始，宣布向『三桶油』等大型油公司徵收俗稱『暴利稅』的石油特別收益金，規定當石油價格高於某一水平時，開始對售價高於成本部分徵稅，徵收比率會隨油價調高，從20%逐步增至40%。而初期的起徵點是40美元，後來調高至55美元，而在2015年再提高至現在的65美元水平。」

 

　　「即是油價超出65美元一桶時，就要將利潤同政府攤分？這樣會很影響中海油的盈利嗎？」（待續）

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #中海油 #中石油 #油股 #中石化 #暴利稅

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk