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27/07/2022

美元強勢 揸住外幣怎算好？

#理財 #日圓 #歐元 #美元 #英鎊 #外匯
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　踏入2022年之後，一切利好因素都集中於美元，包括：俄烏開戰、黃金石油等商品價格上升，再加上美國踏入加息周期，令到美元升勢銳不可擋。幸好，港元跟美元掛勾，因此，港元相對其他外幣也強，只有港元兌美元稍弱。

 

　　相形之下，幾乎所有外幣都轉弱，最誇張的當然是日圓了。年初至今，日圓兌美元跌了大約一成八。本來，這是趁低吸納的最好時機。但吸納日圓的最大誘因，只是用來去日本旅行用，奈何疫情影響外遊。手上愈買愈多（也愈買愈跌？）的日圓怎算好呢？

 

　　當然，現在也沒有太多辦法，如果真的買了很多，就唯有當投資，當價位稍好便減持，否則，就只有繼續等，等可以自由出入之後，再去日本血拚。

 

　　除了日圓之外，英鎊也是港人另一喜愛，而英鎊今年以來的跌幅雖然稍低於日圓，但也有大約一成二。如果真的在高位入了英鎊，也真的會肉痛呢！

 

　　港人持有英鎊，主要因為不少港人都有子女在英國讀書，要交學費和生活費。另外，這兩年間，也有部分港人因為移民英國，所以也需要英鎊，而且可能是大量需要。

 

　　因此，手上持有大量英鎊的姊妺們，相信問題不大，因為她們應該都是有實際消費需要（只要不是一次過在高位換了便可以）。這種情況也適用於澳元和加元。但這兩個貨幣相對日圓和英鎊，今年以來的跌幅相對溫和，只有兩三個巴仙而已。

 

　　但另一個貨幣歐元就有點尷尬，年初至今也跌了一成三左右。我的一位姊妹本來想在歐元地區買樓，所以在8.36元水平換了一筆歐元，但後來買樓計劃告吹，手上的這筆歐元便不知如何是好。

 

　　最近歐元兌美元跌至一算，即港元兌的話，滙價跟美元一樣，都是7.8，現價稍為回升，一歐元大約兌8港元，但仍然要蝕，所以不知怎算好！

 

（iStock）

 

　　我相信，面對類似問題的讀者也不少，如果不是歐元，就是英鎊或澳元，因此，我想用本欄分析和解釋一下。

 

　　首先，如果客觀地分析，未來一兩年，美元應該會持續偏強，因為美國已經步入加息周期，雖然經濟前景仍然不明朗，但相對於陷入戰火的歐洲來說，仍然優勝得多。雖然戰火只集中於烏克蘭，但對經濟的影響仍然深遠，因為牽涉到石油、天然氣，以至大量農產品的進口。

 

　　到最近，又因為通脹高企，歐央行被迫跟隨美國加息，雖然加息有助收窄跟美元的息差，但卻對經濟有壓抑作用，所以，未來一兩年的前景仍然不敢樂觀。

 

　　從主觀的角度看，我這位姊妹應否沽出手上的歐元，最主要看她有沒有機會用到這筆歐元。如果沒有的話，便要看能否承受得起持有歐元的匯價損失。我估計，由於她的入貨價不算太貴，真正承受的風險應該只會是一成左右。

 

　　正如我在其他文章中提到，外匯的周期性很強，而且也是相對的。當美國經濟轉弱，又或者這些國家的經濟轉好，這些貨幣就會止跌回升。當然，這個時間仍然是以年計，如果不想或不能持有這麼久（有機會成本的），最佳辦法當然是趁歐元反彈沽出。

 

　　好了，如果不想沽出，但又想對沖歐元下跌的風險，又有沒有辦法呢？下次再續。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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