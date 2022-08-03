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03/08/2022

「倒掛歐元」 對沖下跌風險

#理財 #港元 #歐元 #對沖 #外幣掛勾票據
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，踏入2022年之後，美元持續強勢，令大部分外幣都跌到一仆一碌。如果手上持有一大筆外幣，其實真的很無奈。

 

　　我的一位姊妹因為想在歐元區買樓，所以早前在8.36元水平換了一大筆歐元，但後來買樓計劃告吹，手上的這筆歐元便不知如何是好。

 

　　我告訴她，如果手上持有一筆外幣，暫時不想沽出，但又擔心該外幣下跌，可以去銀行問下，安排一份歐元的外幣掛勾票據。不過，這次不是存港元，掛歐元；而是反過來做，即是存歐元（本身有歐元），掛港元，市場俗稱這種掛勾為「倒掛」。

 

（shutterstock）

 

　　在解釋「倒掛」之前，我想先補充一下「正掛」的源起和安排，讓大家更明白掛勾票據的原理。

 

　　其實，在零售銀行層面，出售外幣掛勾票據的「歴史」，可能比股票掛勾票據更早。我相信，掛勾票據之所以包裝成「高息」，正是與外幣掛勾票據有關，因為早期的掛勾票據主要是掛貨幣，而不是股票，而投資貨幣的其中一個收入就是利息。

 

　　正常情況下，零售銀行的客戶都不會有太多外幣，因此，所謂外幣掛勾，主要是客戶撥一筆港元出來造存款，然後選擇一種外幣來掛，方向主要是看好該外幣的。

 

　　如果妳選擇的掛勾外幣上升，或者至少不下跌，妳就可以收取「高息」，繼續保持自己的港元。但萬一妳掛的外幣下跌，就要用手上本來存入的港元，以早前協定的較高匯價換成該外幣，俗稱「接貨」 。

 

　　從專業的角度，所謂造一份這類看好外幣的掛勾票據，是等於沽出一份認沽期權予對手（對手可以沽外幣給妳），而沽出期權（無論是沽出看好或看淡的期權）是可以收取期權金的，而銀行就把這個收入包裝成「利息」，連同本來的存款利息，兩個收入加起來，就變成所謂的高息票據了。

 

　　但如果妳手上已有一大筆外幣（可能是接貨回來），而想賺高息，又或者對沖該外幣下跌的風險，所造的掛勾便剛好相反。這次是沽出一份認購期權予對手，即是妳是稍為看淡該外幣的。

 

　　假設現在一歐元兌8港元，妳選擇一個高於8港元的行使價，假設是8.3港元，期限是一個月。如果一個月後，歐元升至8.5港元，對手便會以8.3港元的價錢換了妳的歐元（對手接了妳的歐元馬上沽出便可以即時賺錢）。

 

　　但如果歐元真的下跌至7.8港元，妳收取的期權金或所謂的「利息」，就可以彌補匯價上的損失。如果是專業的投資者，他們會較準確計算，如何透過賺取期權金去全數填補匯價上的損失。

 

　　不過，姊妹們，大家要注意，在零售層面，妳要做這種「倒掛」，也是有限制的，除了未必能全數對沖匯價下跌的風險外，也未必能選擇到心水的行使價，因為這些都是「套餐」，即是銀行已經設定了好幾個行使價，以及好幾個不同的票據期限。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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