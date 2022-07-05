撤關稅多大憧憬？煤炭股走強 林嘉麒教你選股策略！豬肉股有貨要食胡？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中美雙方今早就對華撤銷關稅通話，明日已是第一批中國貨品被徵收關稅的大限，究竟市場應對美國撤關稅有多大憧憬？美國據報提高對科技產品的關稅，如何判斷對港股短期走勢的影響？全國原煤日均產量創新高， 煤炭股走強，煤炭股最壞時間已過？為防範內地豬肉價格急速上漲，發改委將加強市場監管，對豬肉股影響有多大？

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