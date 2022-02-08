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08/02/2022

星晨旅遊盜竊案

#退休 #理財 #星晨旅遊 #盜竊案 #旅行團
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　香港乃非常活躍的國際性商業社會，每年開業或關門的大中小公司，以千計，沒甚麼不正常。

　

　　不過，農曆年前，有一間公司結業，則令不少上年紀的香港人唏噓不已。因大家都有無限回憶盤繞在在腦中，難以忘懷。此公司，正是星晨旅遊。

 

參加星晨旅行團是十萬計香港人的集體回憶。

曾幾何時，星晨旅遊是業內的中流砥柱。

　

　　香港，半世紀前窮到飛起。像我這類50年代出生的一輩，整個少年及童年期，對坐飛機，皆有無盡嚮往。每天坐在天台看見飛機經過，就有百般羨慕在心頭，總希望有日能變「人上人」，坐坐飛機，吃吃飛機餐，接近優雅漂亮無比的空姐……太美妙了。

 

五十年代，望飛機是每個兒童的日常快樂活動。

接近空中小姐與享受飛機餐，曾是一個夢。

　

　　一切夢想，70年代竟全部成真！當時，幾間大型旅遊集團，包括康泰、永安、佳寧及星晨，全部主攻大眾化路線，針對不同背景顧客，展開「浴血戰」。當中，尤其懷有「特別動機」的佳寧集團，以割喉價格搶佔市場，令大部分小市民都可以只付低廉價格即可去遊埠，將香港旅遊業，推上一個爆炸性高潮。

 

佳寧的出現令旅遊業展開血戰，消費者大樂。

　

　　小弟踏入青年期，也食正這個潮流，不停有機會先遊菲律賓台灣，繼而星馬泰，然後，再踏足心儀已久的日本及歐洲，夢幻非常。

 

沒有旅行社的出現，我們這些窮家出身者，那有機會遊日本及巴黎？

　

　　其時，小弟選擇旅行社，指定星晨。點解？因其形象較斯文有氣質。故此，吸引大量教師、護士、公務員、文員等等年青人參與。尤其日本及歐洲團，團友質素普遍較高，極易在途中先而同聲同氣，繼而發展友誼。事實，不少情侶正正是在旅行團中認識。故此，每當參加星晨旅行團，就似參加一個令人期待的舞會一樣。

 

參加旅行團，人人只有一個目標：尋找快樂！

　

　　當然，打開門做生意，也不會只有一種人參與。我正正在1975年的一個日本團中，碰上兩位女扒手。其實，在機場集合時，已覺兩人「唔多妥」。因由外型、氣質到言談用語，皆非常「異類」。發展下去，每晚兩杯之後，更展露粗豪相格，又煲煙又「隊」酒猜枚，大部分團友皆不願與之同枱。

　

　　終於，第五日出事。在富士山腳，星晨與永安及康泰三架旅遊車並列。此時，一隊日本警察上車拘捕兩人。原來，佢哋每到一個景點，就摸上永安及康泰團巴士偷竊。日本司機見香港人，毫不猶豫俾兩人上上落落。

　

　　永安及康泰團友失竊，第二日報警，第三日，日本警察部署跟蹤兩人，第五日，人贓並獲，當場拉人！

 

 

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