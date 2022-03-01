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關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

01/03/2022

放膽跳入鋤價潮

#退休 #理財 #買樓 #減價潮 #樓市
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　在傳媒上，公開講出自己意見，無論是政治時事又或財務策劃，皆要有一定的「膽」。因總有大量不同意見者、Haters，又或覺得利益被挑戰者，向你作出尖銳又針對性的攻擊。

 

網上最多「憎人富貴厭人貧」的心理變態Haters，用假名隱身發洩，意見可以不理甚至鎖戶。

 

　　冇乜唔正常，這正是自由社會的一個現象。所以，不少「成熟的人」為免招惹麻煩，對甚麼事都不會公開發表意見，一於沉默是金。

 

沉默是金乃人生智慧，但卻是傳媒工作者的大忌，因會助長邪惡。
　

　　但小弟天生傳媒人本性，總喜歡事事發表個人分析及看法，N年來習以為常。反正我口講我心。你問，我就講乜，冇乜考慮其他人反應。

 

　　過去幾年，因出版退休心得書，當然涉及退休投資，招來不少訪問及講座要求。四年前，我已非常公開指出，以當前的樓價升勢及種種辣招稅，若以物業作為投資，絕不可取。因為：一、未見官先打八十大板（付種種稅）；二、易買難賣（樓宇不似股票，可以撳掣就出貨）；三、樓價已到不合理水平，一旦轉角，必將急跌！

 

　　叫人唔好買樓？當然萬箭穿背！

 

　　不過，小弟跟著會「李嘉誠上身」，兜返：「若遇上心儀單位，計過供特起，自住的話，又當別論，任何時間都可考慮上車！」

 

　　以上講法，是四年前。到去年，我又出第三本退休書《優雅退休》，再頻頻亮相訪問及投資講座，倒轉，開始勸人準備買物業投資了。因觀乎樓價升癲了進入不合理水平，部分用槓桿炒樓者，因經濟大幅下滑，移民潮及失業率飆升，加上疫情糾纏不去，結束無期，已經進入「投降期」，估計不少「炒友」要甩身，「掟樓潮」一旦出現，肯定「走得摩冇鼻哥」，爭先恐後出貨，見你出，當然我又出，再變鬥快劈價，愈劈愈深。如此，一個買家市場將全面爆發。這時，無論投資或自住，都可以考慮入市了，因樓價有機會急降到你唔信的水平。

 

過去四年，我皆在退休書中指出以物業作投資的不智。今年開始研究轉軚了。

未來一年，樓市必定急跌，「買家市場」全面出現。

 

　　「香港最大包租公」湯文亮，經常揸成手貨，故此，長期「看好」物業市場。但亦剛剛發表了一個「驚人睇法」——現在不是減價潮是鋤價潮。

 

「香港最大包租公」湯文亮N年來睇好樓市。最近，大力指出物業市場不單出現減價潮，而是殺出「鋤價潮」！唔鋤到盡就笨。

 

　　佢都咁講，即大潮席捲。有心入市者，可以大膽鋤鋤鋤可也。因唔知幾時變「蘇州過後」㗎 ！

 

　　最新，大家睇睇，歌星容祖兒也沽出一個持有10年「曦巒」單位，忍痛勁蝕160萬斬纜。以佢後面有咁多軍師都跳船，又中正一句「阿婆突然走得快，背後肯定有古怪」！明嗎？

 

歌星容祖兒也狠狠劈價賣樓，因怕「走得摩冇鼻哥」也！

 

 

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