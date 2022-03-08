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08/03/2022

迎擊誤傳、火速澄清

#健康小tips #盛智文 #政策 #消息 #澄清
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

 　　上周以香港為家的猶太裔商人盛智文（Allan Zeman） 去信特首林鄭月娥，坦率陳情，直指政府發放訊息混亂、處理防疫政策失當，令商界、海外投資者及海外僱員非常擔心。於是，出現《出埃及記》（Exodus）式的大遷徙。惡劣情況每周幾萬計。估計在強制檢測前，更會日趨洶湧！

 


「鬼佬老香港」盛智文見到近日商界及外資的大逃亡，非常擔心，要求政府立即設法安撫。

用《出埃及記》（Exodus）來形容近日十萬計富豪界及外資人員大量湧出香港，也頗貼切。

 

　　此信不知如何「漏」了出街，成為國際新聞。即時，盛智文也成了國際通訊社追訪的寵兒。

 

盛智文給特首的信「漏」出，內容立即引起千重浪。

 

　　事實，過去一段日子，手機彈出的訊息，不少令市民恐慌。故此，人人情緒欠穩下，作出大量不理性行動，尤其四出搶購。

 

　　一切，都源於政府政策朝令夕改，前言不對後語，不斷搬龍門。就此，香港人對政府信心盡失，覺得與其靠政府，不如自保！

 

　　這情況下，立心搗蛋及懷有不良動機者，紛紛在社交平台上大量發布壞消息，令人人自危。當中，有真有假。

 

　　基於小弟是「資深傳媒人」，有高官私下問小弟應如何對付？

 

　　我答：「簡單，一定要同壞／假消息鬥快。佢哋一出，你就全方位，用盡所有官方及商營媒介高調澄清。然後，立即偵查散播惡性留言者是誰，可有刑事成份。若有，立即拘捕，公諸天下，以示政府對付惡意假消息的決心。」

 

　　上周市民瘋狂搶購，令所有超市清倉。正因害怕因禁足而「冇糧食」。又或大量各類食物供應者染疫而斷糧，故才失去理性般搶呀搶。

 

　　其實，政府又是慢了兩拍。只要情況一發生，立即找齊全港供應商一字排開，搞大型記者招待會，再參觀幾大超市貨倉及米倉的豐富藏量。咁，謠言就即日可破。

 


香港糧食絕對充足，要封殺假消息，最佳方法是帶記者參觀糧倉。

 

　　上周五，我手機又彈出一幅圖片（附上），非常嚇人，乃一個冇遮冇掩的公開踎廁。上寫：五星級方艙大酒店，你想同邊個名人齊齊踎呀？

 


這張「隔離營踎廁」圖片，有分析力者一定不會信，但仍引起少部分人恐慌。

 

　　我一睇，知流嘢。但這些sexy 相片，怎不瘋傳？於是，立即傳給「高官N」 問：「此相是否真的？若假的，請火速澄清！因太震撼，嚇壞可能要入營隔離者！」

 


若要強制入住這類隔離營，很多「嬌生慣養」者絕對無法接受。

 

　　「高官N」今次醒晒，半小時已傳來青衣營真正的洗手間照片（附上），並謂——各取所需。

 

真正的隔離營廁所是「有得揀」的。

 

　　這些日子，社交平台一定訊息大混亂。政府必須成立專案小組全天候跟進，絕對不得有誤！

 


假消息，除有關方面第一時間澄清外，每個人亦應用常識去分析。

 

 

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