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15/03/2022

逝去了的「C朗」與「美斯」

#退休 #理財 #美斯 #C朗
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　1978年，小弟加入《歡樂今宵》做助導。當年爆出一位「一曲歌后」，名薰妮。單憑一首《每當變幻時》，唱到街知巷聞。其時，佢只廿一歲，但完全掌握歌詞所散發的荒涼感。此曲乃「詞壇聖手」盧國沾的經典作品。能夠大受歡迎，因有幾句對上年紀者，簡直似刀劍直插心肺 ——懷緬過去常陶醉了，一半樂事一半令人流淚。夢如人生快樂永記取，悲苦深刻藏骨裏…… 常見紅日照東方，每當見夕陽，便知時光去。

 


一首《每當變幻時》，已經可以令薰妮爆紅。因經典金曲，就是永恒。

沒有「填詞大師」盧國沾充滿哲理的歌詞，不少歌手根本難成巨星。

 

　　腦海突然彈呢此曲，因歐洲聯賽冠軍盃，已打到尾聲，幾大王牌歐洲勁旅最後決戰。

 

　　法國豪門巴黎聖日耳門，班主大把錢，年年橫掃法甲，只夢想奪得一次歐聯冠軍，光宗耀祖名震巴黎。屆屆不惜擲千金收買國際頂級巨星。本已擁有天價的麥巴比、尼馬、迪馬利亞……等等，但始終心願未償。今季大筆一「揮」，出動年薪4100萬美元由巴塞隆拿撬來阿根廷球王美斯。

 

巴黎聖日耳門班主艾卡利法，灑下天文數字金錢，仍買不到最當打時期的美斯及C朗。

 

　　結果……慘情，上周被皇馬以三比一淘汰出局。班主艾卡利法即場憤怒發爛渣狂鬧人。

 

　　想深一層，點解巴塞肯賣美斯俾佢？正因球王已早過了高峰期，34歲了，積下甚多傷患。兼且，密密踢足18年歐洲頂級足球賽。無論體能、腎上腺、心態，都全面倒退，踏入球場，看到已沒有一絲絲興奮感、享受、新鮮感。只不過睇錢份上，一場又一場的捱下去矣。


最黃金期的「美斯」，經已「逝去」，故才被巴塞出售。

 

　　其實，這種感受，在早熟早殘的尼馬身上，也開始發生了。

 

早熟早殘的尼馬，光彩也明顯「逝去」了。

 

　　美斯的光彩及球場上的水銀瀉地盤球技巧，日漸似薰妮唱的 ——逝去了的都已逝去～

 

　　另一位37歲的葡萄牙球王C朗也如是。今季已2652英鎊年薪重新空降曼聯，以巨星姿態重臨。不過，相比2003年初初亮相奧脫福球場那種光芒四射的驚艷，真係……其實，以37歲的高齡，仍可馳騁英超，已絕無話可說。但一如美斯，無論攞過幾多屆世界足球先生及歐洲金靴獎，但就是敵不過歲月。


清教徒式生活的C朗，足球壽命比絕大部分球員長。但已經37歲，觀其今季表現，應心知再不宜依戀下去了。

 

　　兩位球王一定要接受「逝去了的都已逝去」，切勿留戀最後點點黃昏的暗光。不懂自動選擇在仍受人尊重、愛戴的一刻離去啊！

 

巨星球員就如謝賢演的殺手，到時候了，就要欣然接受自己步入黃昏。

 

　　離開得「靚」，就有永恆的美好印象留在舉世球迷心中。若打吓殘啲打吓殘啲，就必被殘酷現實淘汰，從此一切幻滅！
　

 

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