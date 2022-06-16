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16/06/2022

聯儲超碼加息，市場穩住了，經濟呢？

#加息 #通脹 #縮表 #聯儲局 #鮑威爾
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　美國聯儲公開市場委員會(FOMC)決定加息75點，偏離了本世紀以來聯儲的每次25點傳統，也偏離了上次會議所設定的50點基准，是1993年以來第一次加息75點。在5月份CPI通脹公布後，市場在大幅上調了加息預期，本次加息符合市場的新的預期，股市和債市各有上升。

 

(iStock)

 

　　會後聲明中，鮑威爾指出「預計加息75點的舉措不會成為常態」且「下次加息幅度可能是50或75點」。政策立場相較市場預期略為鴿派。FOMC成員最新的利率預期(俗稱點陣圖)，預計22年加息至3.5%(對應潛在路徑可能為7月75點；9月50點；11、12月25點)，最快23年Q1結束加息24年進入降息周期。這是特色極其鮮明的前置性加息，符合筆者所描述的「猛而短」模式，接近聯儲1993-1995年的加息路徑圖。

 

　　在縮表方面，聯儲已經於6月1日啟動縮表。紐約聯儲的中性預測為縮表持續至2025年年中，共縮表2.5萬億美元。當然這些僅為中性預測，未來的政策路徑仍會取決於經濟狀況和數據。根據聯儲測算，2.5萬億美元的縮表相當於加息56點，對10年期美債收益率期限溢價的影響約為60點。

 

　　美國貨幣當局將2022年GDP增速預測由2.8%的前值大幅下調至1.7%，低於潛在增速，面臨衰退壓力。2023和2024年的增長預期下修至2%的潛在增長速度以下。從經濟增速預測看，美聯儲堅定了通過犧牲需求彌合供需缺口壓降通脹的決心，對「軟著陸」的執念下降。通脹方面，2022年PCE預測上調至5.2%。對通脹上行風險的評估和5月保持一致。

 

　　聯儲主席鮑威爾在記者會上，對「軟著陸或比較軟的著陸」在語境上顯得不那麼自信了，更強調不惜代價將通貨膨脹壓回到2%的政策目標，而且強調了許多物價因素並不在聯儲控制范圍之內。

 

　　將基準利率從年初的零利率，在一年中拉升到3.5%，是一個巨大的政策衝擊，對經濟和對市場的打擊是深遠的，不確定性大增。但是錯過了去年加息窗口期之後，美國對通貨膨脹群情激憤，聯儲沒有太多的政策選擇。中期選舉的政治考量進一步壓縮了政策當局同時保就業的選擇空間，這次FOMC會議的訊息是，「不惜代價整治通脹」。

 

　　然而，如此做法的代價是經濟與市場可能受到重大打擊，亞特蘭大聯儲的GDPNow對經濟增長的預測近日已經跌到了零，同時政策風險大增。金融時報最近對美國經濟學家的調查顯示，七成受訪者認為美國經濟明年進入衰退。

 

　　更可怕的可能性是，通貨膨脹未能調下來，經濟增長卻被摧毀了。美國出現滯漲的機會已經明顯上升，其烈度可能不如上世紀七十年代的「至暗時代」，但是由於需要同時應對物價和就業兩個政策目標，治理難度和時間長度都可能不同於我們這一代人熟悉的衰退狀態。

 

　　(本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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