比特幣跌破了20000美元。加密貨幣價格極其波動，下跌本不出奇，但是這次不同，這是一場信任危機，並發生了骨牌效應。看來這可能是幣圈的雷曼時刻。

今年以來，美國聯儲進入了加息周期，而且力度愈來愈大，言語愈來愈鷹派，幾乎所有風險資產價格都出現了暴跌，加密貨幣也不例外。上周一兩家加密貨幣借貸巨頭宣布終止客戶贖回，引起了擠提現象。這些加密借貸平台提供DeFi（去中心化金融服務）融資項目。如今流動性突然被抽緊、資產估值崩塌，在擠提面前加密貨幣及其衍生產品暴露出現金枯竭。

據報上周五(17日)，全球範圍內有28萬人爆倉。周六再有6億美元的槓桿倉位遭到了強制平倉。加密貨幣的市值從最高點時候的3.2萬億美元，已經跌到1萬億以下了。兩大明星加密幣中，比特幣跌了超過七成，以太幣跌了超過八成。

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據報有平台挪用了客戶加密幣資產，作為抵押品獲取海外貸款，購買屬於自己的加密貨幣。貨幣升值後再做抵押，購買更多的加密貨幣，出現浮盈後再加倉，重復抵押、重復槓桿。但是一旦加密貨幣價格下挫，被追加保證金，則高槓桿放大了風險和流動性缺口。

大約一個月前，另外一對加密貨幣姊妹幣也曾遭遇類似的流動性枯竭和客戶踐踏。他們之前給客戶提供的融資項目，據說有19.5%的年化回報。

加密貨幣發展到今天，已經是一個非常複雜的生態圈了。加密幣抵押貸款是一個十分普遍的做法，借來的資金往往買了更多的加密幣。由於幣值不斷上升，風險意識變得淡薄，槓桿愈壓愈高。這個過程還派生出各種衍生金融產品，進一步放大風險敞口。

聯儲強加息做法不僅打擊了沒有盈利的科技股，更打擊了完全沒有盈利前景、風險更高的加密貨幣。各加密貨幣暴跌之下出現了，1）抵押品價值縮水，2）無法及時補倉，3）第三方兌付風險，4）市場恐慌觸發的擠提。這個路徑圖，與當年的雷曼事件十分相似，已經在幣圈造成火燒連營，只是尚未衝擊到傳統金融資產。

槓桿炒加密幣的、將加密幣抵押出去的、用加密幣做衍生產品的，在這輪市場坍塌中都可能傷筋動骨，由此產生螺旋式下降。需要密切注意的是，有沒有金融機構或超級富豪有大量頭寸被鎖住或需要添加保證金。如果有，則風險有可能蔓延出幣圈，將虛擬危機傳染成實體危機。加密貨幣的市值下跌了三分之二，在兩萬多億美元資產突然消失之下，露出「裸泳者」絕不出奇。「裸泳者」會帶來甚麼樣的連帶風險，甚至系統性風險，目前也暫時不清楚。

加密貨幣誕生於去中心化浪潮中，其特性就是去中心化，不受央行政策影響，獨立於傳統金融市場，與實體經濟的相關度低。這些似乎都開始被人質疑。

具有諷刺意味的是，加密貨幣一直以擺脫央行影響為傲，但是現在突然發現危機到來時候也沒有央行搭救。這是一場不會有央行營救的雷曼事件。

薩爾瓦多是全球唯一一個將比特幣定為法定貨幣的國家。不顧IMF強烈反對而大量買入比特幣的薩爾瓦多總統Nayib Bukele，在周末告訴投資者「別再看價格圖表，去享受生活」。

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