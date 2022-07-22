意大利政局衝擊歐元、歐債

意大利總理德拉吉宣布辭職，並提前大選。在前晚舉行的的議會信任投票上，右翼政黨The League、中間偏右政黨Forza Italia和民粹主義政黨Five Star Movement投了棄權票。德拉吉贏得了信任投票，但是失去了最重要的三大政黨的支持。德拉吉的離去，對意大利的未來、歐洲央行的政策、歐元的走勢以及歐洲債務前景都帶來了很大的不確定性。

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不同政治光譜的三大政黨一致抵制對德拉吉政府的信任投票，在意料之外，也在情理之中。德拉吉把焦點放在指責各政黨的不合作上，「你們正在破壞改革目標」。一位League議員的批評很有代表性，「我們預期得到你關於油價對商業和家庭影響的反制措施……工人們在付出更多的公用費用，還有計程車司機，你卻沒有給出任何答案」。德拉吉的破釜沉舟策略，輸得很慘，因為他錯判了形勢。



能源成本暴升，對意大利人的生活帶來巨大的衝擊，民生已經成為最大的政治議題，但是德拉吉卻在講長期結構性改革。與其他歐洲領導人不同，德拉吉曾經任職美國投行和跨國機構，他的思維模式、價值理念和美國的接近。在歐洲爭論是否跟隨美國對俄羅斯實施嚴厲制裁的時候，德拉吉的強硬態度起到了一錘定音的效果。當歐洲討論能源去俄羅斯化、擔心經濟成本的時候，又是德拉吉的「要空調還是要自由」言論，起到了一錘定音的作用。



不過，普京政府還沒有垮，德拉吉政府垮了，留下一個巨大的政治真空。



德拉吉2021年2月團結了多數意大利政黨，組成大聯合政府。大聯合政府在議會中的壓倒優勢，帶來了結構性改革的希望。他打算在稅務改革、司法改革和採購體系改革上，作大動作，但是疫情耽誤了改革進程；如今疫情過去了，他自己也出師未捷身先死了。



德拉吉的改革並非可有可無的。歐盟7500億歐元的復蘇基金中，預備了2000億給意大利，不過前提是結構性改革。意大利的大選最早也要等到十月份，在此之前的看守政府是沒有能力再推進具有爭議性的改革的，這樣就無法完成歐盟的改革目標。這筆資金如果無法到位，對意大利的增長前景會有重大的影響。意大利的財政預算案，可能也無法在秋季按時得到議會的通過。



由於能源和食品價格暴漲，歐洲面臨著四十年未見的通脹壓力，歐洲央行已經開啟加息的進程，市場預期加息步伐會愈來愈快，手法更趨激進。貨幣政策的急速轉彎，令銀行借貸尺度大幅度收緊，意大利銀行的收縮程度在全歐最為激進，實體經濟的銀根最近變得緊張。消費者因為通脹而勒緊褲腰帶，企業則受到生產成本上漲和天然氣短缺的雙重夾擊，投資意願大幅下降。意大利經濟在下半年進入衰退是大概率事件。



ECB加息誘發出新的不確定性。意大利國債遭到拋售，意大利十年期國債與德國十年期之間的利差，擴大到歐債危機以來最寬的水準，意大利的發債成本高出許多，成為財政可持續性的重大隱患。歐洲央行推出anti segment meassure，來保護南歐重債國家的債券，但是市場反應還不清楚，歸根到底還要看意大利的經濟和財政基本面因素。筆者認為，目前距離債務危機還有一段距離，但是風險正在迅速集聚。



德拉吉去職，對於歐盟內部的團結和未來方向的把握，也構成衝擊。默克爾退休和馬克龍失去議會多數議席，德法戰車出現了領導力真空。德拉吉的崛起成為影響歐盟政策的一股新勢力。意大利傳統上對俄羅斯採取中性立場，與俄羅斯的商業關係十分密切。離開了德拉吉，再面臨能源危機，歐洲在對俄立場上如何把握值得關注；歐洲領導人對北約的支持力度也值得關注。



俄烏衝突給歐洲帶來的衝擊是深遠的、多方面的。拖得越久，對經濟的傷害就愈大、民怨就愈深。德拉吉成為衝突的政治犧牲者，他未必是最後一人。



本文為個人觀點，並非投資建議或勸誘。