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22/07/2022

意大利政局衝擊歐元、歐債

#意大利 #德拉吉 #歐元 #歐債
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　意大利總理德拉吉宣布辭職，並提前大選。在前晚舉行的的議會信任投票上，右翼政黨The League、中間偏右政黨Forza Italia和民粹主義政黨Five Star Movement投了棄權票。德拉吉贏得了信任投票，但是失去了最重要的三大政黨的支持。德拉吉的離去，對意大利的未來、歐洲央行的政策、歐元的走勢以及歐洲債務前景都帶來了很大的不確定性。

 

(iStock)


　　不同政治光譜的三大政黨一致抵制對德拉吉政府的信任投票，在意料之外，也在情理之中。德拉吉把焦點放在指責各政黨的不合作上，「你們正在破壞改革目標」。一位League議員的批評很有代表性，「我們預期得到你關於油價對商業和家庭影響的反制措施……工人們在付出更多的公用費用，還有計程車司機，你卻沒有給出任何答案」。德拉吉的破釜沉舟策略，輸得很慘，因為他錯判了形勢。

　
 　　能源成本暴升，對意大利人的生活帶來巨大的衝擊，民生已經成為最大的政治議題，但是德拉吉卻在講長期結構性改革。與其他歐洲領導人不同，德拉吉曾經任職美國投行和跨國機構，他的思維模式、價值理念和美國的接近。在歐洲爭論是否跟隨美國對俄羅斯實施嚴厲制裁的時候，德拉吉的強硬態度起到了一錘定音的效果。當歐洲討論能源去俄羅斯化、擔心經濟成本的時候，又是德拉吉的「要空調還是要自由」言論，起到了一錘定音的作用。
　
 　　不過，普京政府還沒有垮，德拉吉政府垮了，留下一個巨大的政治真空。
　
　　德拉吉2021年2月團結了多數意大利政黨，組成大聯合政府。大聯合政府在議會中的壓倒優勢，帶來了結構性改革的希望。他打算在稅務改革、司法改革和採購體系改革上，作大動作，但是疫情耽誤了改革進程；如今疫情過去了，他自己也出師未捷身先死了。
　
　   德拉吉的改革並非可有可無的。歐盟7500億歐元的復蘇基金中，預備了2000億給意大利，不過前提是結構性改革。意大利的大選最早也要等到十月份，在此之前的看守政府是沒有能力再推進具有爭議性的改革的，這樣就無法完成歐盟的改革目標。這筆資金如果無法到位，對意大利的增長前景會有重大的影響。意大利的財政預算案，可能也無法在秋季按時得到議會的通過。
　
　　由於能源和食品價格暴漲，歐洲面臨著四十年未見的通脹壓力，歐洲央行已經開啟加息的進程，市場預期加息步伐會愈來愈快，手法更趨激進。貨幣政策的急速轉彎，令銀行借貸尺度大幅度收緊，意大利銀行的收縮程度在全歐最為激進，實體經濟的銀根最近變得緊張。消費者因為通脹而勒緊褲腰帶，企業則受到生產成本上漲和天然氣短缺的雙重夾擊，投資意願大幅下降。意大利經濟在下半年進入衰退是大概率事件。
　
　　ECB加息誘發出新的不確定性。意大利國債遭到拋售，意大利十年期國債與德國十年期之間的利差，擴大到歐債危機以來最寬的水準，意大利的發債成本高出許多，成為財政可持續性的重大隱患。歐洲央行推出anti segment meassure，來保護南歐重債國家的債券，但是市場反應還不清楚，歸根到底還要看意大利的經濟和財政基本面因素。筆者認為，目前距離債務危機還有一段距離，但是風險正在迅速集聚。
　
　　德拉吉去職，對於歐盟內部的團結和未來方向的把握，也構成衝擊。默克爾退休和馬克龍失去議會多數議席，德法戰車出現了領導力真空。德拉吉的崛起成為影響歐盟政策的一股新勢力。意大利傳統上對俄羅斯採取中性立場，與俄羅斯的商業關係十分密切。離開了德拉吉，再面臨能源危機，歐洲在對俄立場上如何把握值得關注；歐洲領導人對北約的支持力度也值得關注。
　
　　俄烏衝突給歐洲帶來的衝擊是深遠的、多方面的。拖得越久，對經濟的傷害就愈大、民怨就愈深。德拉吉成為衝突的政治犧牲者，他未必是最後一人。

　　本文為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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