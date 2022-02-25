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「世」界味覺之旅
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25/02/2022

燗酒魔法師掌舵！上環巷弄尋Sake Pairing Omakase！當造柚子白子、醉香箱蟹，配特別清酒，9道菜驚喜連連

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　早前來到上環一間藏身於巷弄中的日本料理店 GODENYA，餐廳由有「燗酒魔法師」稱號的五嶋慎也先生掌舵，主打城中少有，甚或是世界少有的「以食物配襯清酒」的廚師發辦餐單，成為了另一間一位難求的城中熱店，最近更獲選為2022 Hong Kong Tatler Best restaurant Top20 其中一間餐廳。

 

 

　　五嶋慎也來自日本三重縣，2015年於香港開辦 GODENYA，五嶋先生鍾情於研究清酒於不同溫度所產生出來微妙的味道變化，尤其跟美食配對的時候，五嶋先生會嘗試以不同溫度加熱清酒，務求找到與食物最相襯的味道。

 

 

　　餐廳供應的「SAKE PAIRING COURSE」定價每位 $2,300，假如每杯清酒的份量要少一點的話，有「HALF PORTION OF SAKE」選擇，定價每位 $2,100，如果席間有一、兩位朋友真的不能喝酒，也有「MEAL ONLY」餐單，定價每位 $1,900，各適其適，任君選擇。

 

　　GODENYA 低調的作風由門面到室內始終如一，首先要在上環九如坊中找到巷弄入口，即使人在巷弄，也可能要來來回回走兩、三遍，才能找到餐廳的正確位置，原因是 GODENYA 的門面設計異常低調，灰色的門口基本上是完全融入巷弄的牆壁之中，加上不容易發現的細小招牌，不格外留神的話，絕對會過門而不懂入，呵呵。

 

 

　　一步踏進餐廳，右邊是只得6個座位的吧枱位置，左邊有一、兩張散枱，裡面則是一間可以容納6-8人的房間，總共加起來都不超過20個座位，難怪經常一位難求。

 

　　是日由前菜到甜品總共有9道菜，配了8款清酒，一切來得充滿著期待。

 

 

　　第一道菜五嶋先生以原隻柚子入饌，挖空了果肉，釀入切碎的菠菜、菊芋和當造的白子，一口吃下，鮮味滿載；配襯 Beau Michelle（長野）純米生活性 Alc.9% 2020-21，溫度9度，充滿熟成果香的清酒，入口柔和，讓白子的鮮味加倍提升。

 

 

　　第二道菜以鮟鱇魚肝搭配帆立貝、煙燻醃漬蘿蔔和芹菜，吃時味道層次十分豐富；五嶋先生選了小左衛門（岐阜）純米吟釀生 Alc.16% 2021-22，溫度12度，透著蘋果香和荔枝香氣的純米吟釀，入口溫和，跟肥美的鮟鱇魚肝和帆立貝都匹配非常。

 

 

下頁即睇以松葉蟹、海老芋頭和春菊炮製而成的鮮味組合

 

 

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