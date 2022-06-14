兩天限定！充滿藝術氣氛的醉人晚宴：聽悠揚音樂、呷頂級陳年香檳，品嘗海螯蝦香檳啫喱魚子醬、香軟法國巴巴拉鴨、甘香鵝肝

頂級陳年香檳、現場悠揚弦樂、精緻創意佳餚，這組合令人想起法國葡萄園酒莊大宅飯廳內的場景。如果有法國版《唐頓莊園》，大概有一幕是這樣！其實不用幻想得太遠，在香港，也可以感受這種奢華浪漫氣氛。法國頂級香檳品牌Maison Mumm，將與中環蘇豪的自然藝術風餐廳Cultivate聯乘推出Reserve & Regale音樂晚宴。於八月只辦兩場的晚宴，可於平靜心靈的弘樂中，品嘗8道驚喜料理，配搭頂級RSRV香檳。我有幸於兩星期前率先體驗，感覺如何？五官不斷告訴我，真幸福！

位於伊利近街的Cultivate以白色為主調，從門外看，霎眼可能會以為它是一間comtemporary art gallery。餐廳的裝修有畫廊的簡約藝術感，令人把注意力集中在長長的開放式廚房上。Cultivate空間窄，只有一張枱，以及面對開放式廚房的長長吧枱，大約可坐22人，即是兩晚限定的Maison Mumm聯乘晚宴只有不到50個名額，成為席上客，有VVVIP的尊貴！

Reserve & Regale晚宴有8道創意佳餚，每兩款配襯一款陳年Maison Mumm香檳：100% Grand Cru RSRV。Mumm於1827年面世，是Martell Mumm Perrier-Jouët成員，以及全球第二大烈酒及葡萄酒商Pernod Ricard旗下業務之一。Maison Mumm只在最好的年份購入葡萄及釀造香檳，堅守George Hermann Mumm的座右銘「Only the Best」，成為全球排名第三的法國頂級香檳品牌。

而RSRV為ReSeRVed（預留）的縮寫，是釀酒師用以紀錄精心挑選出的特級莊園佳釀，以往是預留給Maison Mumm莊主朋友享用的記號。RSRV的瓶口較細，瓶身標籤為簡潔而顯眼的四個字母「RSRV」，簡單，卻如密友用以溝通的密碼。來到現在，Maison Mumm推出RSRV Club，只要上網申請並成功成為會員後，便能享用多種折扣優惠及體驗活動，包括今次聯乘Cultivate推出的晚宴，猶如成為莊主密友。

成為Maison Mumm RSRV系列聯乘活動食肆，可見Cultivate不簡單。Cultivate由美國出生的年輕主廚Leonard Cheung開設及掌廚，他曾於多間米芝蓮星級餐廳工作，當中包括三星米芝蓮餐廳8½ Otto e Mezzo Bombana、Bo Innovation及Eleven Madison Park。前年，於疫情下開設屬於自己餐廳，展開屬於自己的舞台，以時令食材透過創新方法、先進烹調技術及非常規風格，配合開放式廚房，實行「精進休閒及互動餐飲」。

晚宴開始，Chef Leonard帶領團隊烹調菜式，節奏配合著現場大提琴悠揚弦樂，如行雲流水般不疾不徐。難得人多的廚房，沒有像打仗般的緊張。坐在吧枱前，聽著大提琴奏出《The Phantom of the Opera》內的「The Music of the Night」，心情也特別輕鬆，維持施然優雅！

第一款陳年Maison Mumm香檳為Blanc de Blancs 2014，2014為高評分年份，細膩的泡沬當中有柑橘和檸檬的清香，溫柔地打開味蕾。Chef Leonard也為我們送上充滿夏日感覺的Lemon verbena tomato tart, thai crab taco, Aguachile。檸檬清新，加上蟹肉鮮味，泰式香料的惹味，還有爽脆的蔬菜「taco皮」，為晚宴打開序幕，讓味蕾為更精彩的作準備。

第二款100% Grand Cru RSRV有Cuvée 4.5，優雅果香、蜂蜜和香草風味當中，有礦物質感和緊緻口感，並帶有餘韻。而第二道菜，視覺已帶來衝擊。新西蘭海螯蝦他他伴豌豆、龍蝦油、紫蘇、香檳啫喱、矢車菊及Ossetra魚子醬，像件水晶藝術品。等不及年輕廚師團隊們的講解，手機急急食先，便將它放進口。海螯蝦爽脆，加上龍蝦油和矜貴的魚子醬，感受到海洋的生命力，味道鮮活。加上淡雅的G.H.Mumm香檳啫喱、碗豆和矢車菊，那份清新清爽，像走入海邊的葡萄園當中。

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