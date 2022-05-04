  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

04/05/2022

阿里巴巴(09988)的「馬某」驚魂

#理財 #阿里巴巴 #馬某 #科網股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，每一個年代，總有隻大型股票會令投資者感到十分失望的，早幾年肯定是匯豐（00005）吧！但最近一兩年，相信非阿里巴巴（09988）（下稱阿里）莫屬了。

 

　　說到底，阿里都是內地科網業的龍頭，論身份地位，以至規模和實力，都跟股王騰訊（00700）不相伯仲。

 

　　更甚的是，阿里巴巴上市初期，股價表現十分出色，而由於她的估值比騰訊便宜，故吸引不少散戶入市。

 

（資料圖片）

 

　　我的姊妹Veronica就是其中之一，她甚至沽出部分騰訊轉去買阿里。結果，自從2020年10月螞蟻上市失敗後，阿里的股價就每況愈下。五一假期時我跟她見面，大家談起阿里時，都感到百般無奈。

 

　　「妳買阿里的平均價是多少？」我問Veronica。

 

　　「大約200元吧！。」

 

　　「嗯，即是已跌了一半！但妳有想過沽出止蝕嗎？」我再問。

 

　　「沒有呀！因為我總覺得，阿里是有實力的科網龍頭，也有很多長遠部署，目前遇到的困難，或者有少許是阿里本身的事（可能跟創辦人馬雲的關係更大），但基本上都是大環境問題，例如內地要加強監管科網公司等等，因此，我一直沒想過止蝕。」

 

　　「明白，妳的想法也是很普遍的」

 

　　「但其實，近期每次阿里大幅反彈，我都有過一刻衝動，想沽出部分阿里的。」Veronica補充說。

 

　　「哈哈，是的，我身邊也有些姊妹是等這些機會減持，甚至沽清阿里，再找另外投資對象的。她們笑稱，每次阿里反彈，就等於開放『人道走廊』，讓無辜的投資者逃生！」

 

　　「啊，這個比喻很貼切！」Veronica苦笑地說。

 

　　「但如果看長線，繼續持有阿里應該沒問題吧！」Veronica追問我意見。

 

　　「假期前又傳出，中央會繼續促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，常態化監管，並出台一些支持平台經濟規範發展的具體措施。我估計，科網企業最困難的日子應該過去了，但是否就能夠馬上回升，仍要看有沒有更多正面的扶持政策了。」

 

　　聽過我的看法後，Veronica決定繼續持有阿里。誰不知，假期回來第一天，突然傳出杭州的「馬某」因為涉及危害國家安全被捕，阿里的股價又一度大瀉近一成。

 

　　Veronica在消息澄清後再WhatsApp我：「持有阿里真的慘情，還要承受這無謂的驚嚇。我開始動搖，如果阿里再開放『人道走廊』，我可能會走一部分呢！妳比我貼市，如果真是『開放』的話，請通知我。」

 

　　「嗯，好的！如果妳真的感到不安心，趁反彈減持也是無可厚非的。」

 

　　我只能附和Veronica的想法，因為投資就是這麼變幻莫測的，我也不敢添加任何意見了。

 

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #阿里巴巴 #馬某 #科網股

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk