阿里巴巴(09988)的「馬某」驚魂

姊妹們，每一個年代，總有隻大型股票會令投資者感到十分失望的，早幾年肯定是匯豐（00005）吧！但最近一兩年，相信非阿里巴巴（09988）（下稱阿里）莫屬了。

說到底，阿里都是內地科網業的龍頭，論身份地位，以至規模和實力，都跟股王騰訊（00700）不相伯仲。

更甚的是，阿里巴巴上市初期，股價表現十分出色，而由於她的估值比騰訊便宜，故吸引不少散戶入市。

（資料圖片）

我的姊妹Veronica就是其中之一，她甚至沽出部分騰訊轉去買阿里。結果，自從2020年10月螞蟻上市失敗後，阿里的股價就每況愈下。五一假期時我跟她見面，大家談起阿里時，都感到百般無奈。

「妳買阿里的平均價是多少？」我問Veronica。

「大約200元吧！。」

「嗯，即是已跌了一半！但妳有想過沽出止蝕嗎？」我再問。

「沒有呀！因為我總覺得，阿里是有實力的科網龍頭，也有很多長遠部署，目前遇到的困難，或者有少許是阿里本身的事（可能跟創辦人馬雲的關係更大），但基本上都是大環境問題，例如內地要加強監管科網公司等等，因此，我一直沒想過止蝕。」

「明白，妳的想法也是很普遍的」

「但其實，近期每次阿里大幅反彈，我都有過一刻衝動，想沽出部分阿里的。」Veronica補充說。

「哈哈，是的，我身邊也有些姊妹是等這些機會減持，甚至沽清阿里，再找另外投資對象的。她們笑稱，每次阿里反彈，就等於開放『人道走廊』，讓無辜的投資者逃生！」

「啊，這個比喻很貼切！」Veronica苦笑地說。

「但如果看長線，繼續持有阿里應該沒問題吧！」Veronica追問我意見。

「假期前又傳出，中央會繼續促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，常態化監管，並出台一些支持平台經濟規範發展的具體措施。我估計，科網企業最困難的日子應該過去了，但是否就能夠馬上回升，仍要看有沒有更多正面的扶持政策了。」

聽過我的看法後，Veronica決定繼續持有阿里。誰不知，假期回來第一天，突然傳出杭州的「馬某」因為涉及危害國家安全被捕，阿里的股價又一度大瀉近一成。

Veronica在消息澄清後再WhatsApp我：「持有阿里真的慘情，還要承受這無謂的驚嚇。我開始動搖，如果阿里再開放『人道走廊』，我可能會走一部分呢！妳比我貼市，如果真是『開放』的話，請通知我。」

「嗯，好的！如果妳真的感到不安心，趁反彈減持也是無可厚非的。」

我只能附和Veronica的想法，因為投資就是這麼變幻莫測的，我也不敢添加任何意見了。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au