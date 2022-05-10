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10/05/2022

罰停賽的準則

#安心出行 #食肆 #口罩 #執法 #食環署 #停賽
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  • 屈穎妍

    屈穎妍

    傳媒人，現為香港電台第一台親子節目主持，《頭條日報》、《亞洲週刊》、《微博•零傳媒獨家觀察》專欄作家。

    暢所欲妍

　　朋友傳來一張照片，5個食環署職員、8個警察圍著一個憤怒的工人，外加5個警員在後面食肆了解情況，一共18人，正在處理一宗違反口罩令案件。

 

　　雖然只是一個定格，沒有聲音，但都讓人感受到當事人那種憤怒，簡言之，是民怨。

 

　　照片攝於星期六下午，灣仔柯布連道一家食肆的員工賴先生，在店舖內因為飲水而把口罩拉到下巴位置，被突撃巡查的食環署員工發現，於是以違反口罩令為由，向他提出檢控。期間賴先生不服，食環署報警求助，警方兩架衝鋒車到場，於是出現這富爭議性的畫面。

 

　　據說賴先生跟警員說：「阿sir，我做散工，日入500，你哋要罰我5000，不如拉我返去坐監好過……」

 

　　這種場面，總讓人想起「法律不外乎人情」幾個字，嚴峻疫情與困苦生活下，該如何拿捏執法準則呢？

 

　　我又想起，早前五一勞動節後看到的一張照片，那是一個酒樓經理苦笑站在一張大告示旁邊，告示道出食肆老闆的辛酸……

 

（網上圖片）

 

　　話說九龍灣「煌府1號」酒家在勞動節假期當天全日全場爆滿，冰封多月的飲食業終於初現曙光，本來值得高興，但卻因為當日其中一位食客漏掃碼安心出行，剛好有巡查部門來檢查，結果，除了該名顧客被重罰，「煌府一號」也被罰「停賽」：晚市停市14日、午市只能2人一枱，痛失母親節的黃金檔期。

 

　　原來，同一商場亦有另一家食肆被罰停晚市3日，那是因為該食肆一廚師被捉到戴口罩時露出鼻孔。

 

　　忽然想，到底這種對食肆罰停賽的手法，有沒有準則？違規的是食客，為甚麼罰的是食肆老闆和員工？而且罰得那麼重。反觀最近限聚令開放後，元朗一火鍋店出現群組感染，食客連廚師累計共有12人確診，但此食肆並沒被罰停賽，相關食客及員工只需強檢，食肆無須停業。

 

　　對比之下，那間因為一個客人沒掃安心出行就被停晚市14日，至今仍未能開放的「煌府1號」，實在無辜。

 

　　法治社會，執法嚴謹是應該的，但執法是否公平、公道，更是考慮之列。過去政府一直拿食肆開刀，拿基層開刀，已經積累了不少怨氣，尤其防疫這種算不上犯罪的「罪行」，拿捏不準，失了平衡，隨時會造成民憤，好多一時衝動的意外，都是因為受了冤屈而起，執法者不可不察。

 

 

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