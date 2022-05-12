牡丹金閣群組增至23人 學校呈報多24宗

【晴報專訊】疫情橫行，昨多280人確診，32人屬輸入個案；再多3人死亡，累計9,142人在第5波病逝。元朗牡丹金閣群組增至23人，多3名食客染疫，均於本月1日光顧。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，員工中僅1名廚師染疫，他本月1日曾於店內吃早餐，或因此感染。同時段光顧190名客人已完成追蹤，1人已赴深圳，2人赴馬來西亞，已通知當地醫療單位。



張續指，因有疫苗通行證紀錄，個案追蹤僅花2至3日完成，較以往快；因預約打針時已留電話，可順籐摸瓜找到患者。



學校方面，昨多24宗陽性呈報，涉23間學校，染疫的有15名學生及9名教職員，當中1校有2生染疫，來自同一家庭。而因疫情放緩，醫管局今起關閉8間指定診所，明起恢復為普通科門診；截至前日，指定診所已為逾12.2萬人次診症，目前仍有15間指定診所運作。



「安心出行」再出錯 資科辦致歉



另「安心出行」更新為3.2.4版本後出錯，致部分Google及華為用戶的電子針卡、疫苗通二維碼、康復碼等遭刪除。資科辦昨就此致歉，稱問題由服務承辦商出錯導致，已發警告信及要求對方嚴肅處理，籲市民再更新為3.2.5版本。而院舍院友首針接種率屆84%，當中安老院達82%，殘疾院舍達89%，惟仍未達當局9成接種目標。

資科辦指「安心出行」3.2.5版本已作更正