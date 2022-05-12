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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/05/2022

三角戀！失憶！燒酒品牌「真露」日版廣告還原韓劇經典情節！網民激讚搞笑過癮

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

 

　　據聞日本政府有意開放外國旅客入境，一眾日本迷有望「返鄉下」，興奮不已。雖然政府歡迎外籍遊客到訪，但國內出現不少反對聲音，有些日本人認為很多歐美遊客不戴口罩，讓他們入境風險極高，不但有機會令疫情升溫，更可能傳入新變種病毒，似乎對外國觀光客十分抗拒。此外，國內旅遊人潮也非少，日本人不欲遊客蜂湧而至，破壞了本來寧靜的環境。

 

　　談及日本，近期韓國著名燒酒品牌真露為了開發東瀛市場，在日本推出兩齣微電影廣告，邀得佐久間由衣及小關裕太合作演出。片中出現不少日韓文夾雜的對白，以及韓劇「指定」經典情節，如富二代總裁空降、未婚妻突然現身、 男主角半裸騷肌、父母反對戀情、三角關係糾纏不清、失憶、用煲蓋吃即食麵、男女主角雨中相擁等等，最後兩人一起喝真露燒酒，大團圓結局。

 

（影片截圖）

（影片截圖）

 

　　宣傳片一出，引起熱議，各地網民激讚廣告爆笑過癮，仿似迷你版韓劇，並期待再拍續集。廣告雖然成功突圍，但清酒在日本人心中已經根深蒂固，韓國酒能否分一杯羹，仍然是未知之數。

 

（影片截圖）

 

真露廣告片︰

 

（【恋するチャミスル２】佐久間由衣＆小関裕太が韓ドラあるある熱演！）

（【韓国ドラマあるある】佐久間由衣&小関裕太の「恋スル！チャミスル」233秒しっかりver.）

 

 

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