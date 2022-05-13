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13/05/2022

【FOCUS】方舟軟銀落神壇　「股神」依舊笑春風

#ARKK #巴菲特 #孫正義 #軟銀 #木頭姐
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　　老虎(Tiger Global)、方舟(ARKK)、軟銀(Softbank)……隨著科技成長股
領銜的13年長期牛市步入下半場，夾雜疫情、戰火、通脹，昔日投資明星紛紛跌落神壇；不過，九旬股神巴菲特旗下的巴郡(Berkshire Hathaway)依然江山穩固，更最新躋身福布斯「全球企業2000強」榜首。有何啟示？

 

年虧3.5萬億日圓，風投史詩級窟窿

 

　　流動性退潮，股市熊出沒，一眾「金手指」業績濺血的名單亦愈來愈長。老虎環球對沖基金首4個月巨虧170億美元；木頭姐(Cathie Wood)ARKK旗艦基金年初至今累跌逾六成；最新加入的是有「科技界巴菲特」之稱的軟銀。

 

　　軟銀周四(12日)公布截至3月31日財年業績顯示，年度淨虧損1.71萬億日圓(約合132億美元)，錄40年之最；其中以押注高成長性公司而聞名的Softbank Vision Fund，淨虧損3.5萬億日圓(約合275億美元)，被戲稱為「風投史詩級窟窿」。

 

 

　　將軟銀拉下神壇的，除了眾所周知的阿里巴巴持股，還有投資的滴滴出行、新加坡叫車平台Grab、美國外賣平台DoorDash、印度數字支付平台Paytm、韓國電商龍頭Coupang等齊泥沙俱下。

 

　　不過，相比木頭姐周三(11日)仍堅稱，許多股票「似處於深度價值領域」，軟銀首席執行官孫正義(Masayoshi Son)昨日指，已轉向更具防禦戰略，新投資步伐將更保守。

 

是時候放下牛市估值邏輯反璞歸真

 

　　有別木頭姐、孫正義任性豪賭各式所謂顛覆科技、另類初創、獨角獸公司，年逾90歲的巴菲特卻對投資成長性科技股慎之又慎，他在去年的巴郡年會上就稱，「很難挑選長期贏家(long-term winners)」。而在4月底的今年年會上，他再就加密貨幣表示，「明年、5年、10年是漲是跌，我不知道。但很確定的一件事是，它不會產生任何東西。」

 

　　堅守「價值投資」，令巴郡股票走勢沉悶到鮮有大起大落，而跟ARKK的回報率對比同如龜兔賽跑。福布斯最新發布的全球企業2000強榜單，巴郡更超越工行首次登頂。

 

　　有何啟示？除了「股神」廣為流傳的金句－－Charlie(芒格)and I are not stock-pickers,we are business-pickers以及Invest in what you know，更直接的，是時候忘記這一代牛市交易員相信的「估值」邏輯(如市佔規模、價格動能、主流板塊)，反璞歸真至每股盈利和自由現金流。

 

　　不過，面對逾20年來最激進貨幣收縮周期，「神」如巴菲特首季增持的6億美元蘋果股票，過去兩日亦跌近8%，欲仿效「別人恐懼我貪婪」，實需勇氣。

 

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