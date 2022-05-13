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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/05/2022

埋班的苦惱

#立法會 #李家超 #特首選戰 #參選特首
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

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　　剛剛周日特首候選人李家超以狂風掃落葉姿態橫掃咗99%選票，毫無懸念之下成為候任特首。由46日正式辭任政務司司長職務，到正式當選，呢次「夢幻之旅」行程只係一個月多少少，候任特首就要面對最難搞嘅問題之一，就係「埋班」。

 

　　「大把人想住、等住做官，何難之有？」可能好多讀者心入面都有咁嘅疑問。的而且確，Tina向建制派收風，各大黨派當然係希望「朝裏有人好辦事」，紛紛提出候選名單畀李家超過目，希望黨中人或者同黨關係密切嘅友好都能夠脫穎而出成為新任局長。黨派以外，不同利益團體嘅舉薦名單亦都係一張張咁飛到去李家超枱面上，可以選嘅「人才」，隨時填滿個足球場。

 

　　人選係就係好多，不過Tina聽聞，李家超對於司局長嘅人選係好有自己嘅睇法；雖然推薦人數係多，但係李家超揀卒預到嘅難處，遠遠大過佢嘅選舉工程。先講下政務司司長呢個位，坊間傳聞最大機會人選有三個，分別係前政制及內地事務局局長譚志源、現任保安局局長鄧炳強同現任政制及內地事務局局長曾國衞；經驗、呼聲同評語當然係譚佔先，但Tina 聽聞譚似乎對再度入廚房興趣不大，要一個喺熱廚走出來嘅人，放棄高薪厚祿返入去，的確唔係容易嘅事，所以聽聞今次係「襄王有心但神女無夢」。至於另外兩名候選人，Tina聽聞李家超都明白自己保安系統出身，點都要有一個有豐富公共行政經驗嘅人幫手，所以CS呢個位仍然係非常膠著。

 

　　另一支柱財政司司長，據聞波波無得出閘選特首之後，好快已經邀請佢繼續留守做財爺，而政壇亦聽聞波波已經首肯，留任問題不大。律政司司長一職，鄭若驊任內睇落雖然無乜大建樹，但始終亦無乜大過錯，不過法律界「紅人」確實唔少，唔少人吼實律政司司長呢個位，李家超想換人坐呢個掌管司法命脈嘅位亦係鐵一般事實，問題係搵得啱嘅人要過到阿爺嗰關又的確係有啲難度，呢方面仍然喺膠著狀態。

 

　　至於其他局長方面，等Tina再八下其他料，下期再講

 

 

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