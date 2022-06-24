Apple Pay Later登場！蘋果成立子公司推「先買後付」服務，勢要轉型踩入FinTech界？

新一代iPhone作業系統《iOS 16》將於2022年9月釋出，當中最矚目的新功能是，傳聞已久的先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）服務——「Apple Pay Later」。更叫人驚訝的是，BNPL相關的金融貸款作業，Apple都要自己全做，不再假手他人，代表著該公司將全面投入金融科技（FinTech）領域。究竟Apple背後有甚麼盤算呢？



iOS 16加入先買後付功能



2022年蘋果開發者大會（WWDC）上，最震撼市場的兩項公布，除筆者上期提及的新一代《Car Play》外，就是Apple Pay Later。這項先買後付服務將伴隨著《iOS 16》一起登場，當用戶使用《Apple Pay》購物付款時，可選擇將帳單分為4期分期繳付，購買當下需先付第一期費用，之後每2周支付一次，即是在6週內繳清，期間無需支付任何利息。





iPhone用戶透過《Apple Pay》付款時，選用「Pay in Full」，便可以即場繳清全部款項；如改選「Pay Later」的話，帳單便會等分為4期分期付款，用戶需在6週內繳清，期間不用支付任何利息或手續費。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）



Apple Pay Later推出後，iPhone用戶可以在美國所有接受Apple Pay付款的網店或實體商店使用。目前時iPhone在美國智能手機市場所佔份額高達51%，Apple Pay Later的目標客戶正是這群人。



美國勞工部的統計數據顯示，美國企業使用雙週薪和半月薪的比例高達62%，而且更有上升之勢。參照蘋果公布的BNPL服務條件，Apple Pay Later在美國本土市場應頗具吸引力。這項服務初期僅限在美國提供，日後是否會在其他國家推行，蘋果暫時未有透露。





為配合Apple Pay Later，《Apple Wallet》將增設「Upcoming Payments」功能，顯示分期付款的到期日。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）





《Apple Wallet》又會新增「Order Tracking」功能，方便用戶查看經Apple Pay Later網購的商品出貨進度與運送狀態。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）





蘋果於2022年6月在美國推出「Tap to Pay」付款功能，用戶只需在iPhone上輸入付款金額，再輕碰對方手機一下，即能直接付款。市調機構Counterpoint認為，Tap to Pay與Pay Later的服務組合，令Apple的先買後付服務優於其他BNPL公司，成為其獨特賣點。（圖片來源：翻攝Apple官方YouTube影片）



蘋果逐步朝金融服務內部化



早於2014年，蘋果已推出流動支付方案Apple Pay，嘗試跨入金融業。2019年，蘋果首度發行蘋果信用卡Apple Card，背後的金融作業委託給第三方合作夥伴：高盛（Goldman Sachs）負責用戶信用評估與發卡相關流程；CoreCard跟高盛合作，協助處理信用卡交易；Green Dot Bank則為P2P支付和Apple Cash帳戶提供服務。





蘋果縱使逐步邁向金融服務內部化，但暫時無意結束與高盛在Apple Card上的合作關係。更有消息指，蘋果未來可能會跟高盛合作，推出期數更多的分期支付方案「Apple Pay Monthly Installments」。（圖片來源：Apple官網）



2021年7月，市場開始流傳，蘋果正在開發先買後付服務。2022年3月，Apple收購信用評估公司Credit Kudos，市場解讀為蘋果進入BNPL領域前的準備。同年4月，有消息指Apple啟動一項名為「Breakout」的研究專案，試圖在公司內部建立金融作業機制，讓蘋果有能力獨自處理客戶信用審核、詐欺風險分析等，日後無需再委託第三方合作夥伴。



兩個月後，Apple正式宣布創立全資附屬子公司Apple Financing，提供Apple Pay Later服務。蘋果表示，該子公司擁有提供BNPL服務所需的國家貸款許可，能夠自行處理貸款、風險管理、以及信用評估等金融作業，令Apple從消費者與銀行間的支付技術方案商，蛻變成金融借貸機構，就像是一家銀行。



先買後付推升蘋果服務營收



蘋果利用從《Apple Pay》獲得的大量消費者交易與購買行為數據，建立一個風險管理的數學模型，以推算Apple Pay Later用戶的個人信用與借貸風險水平。《Apple Pay》必需綁定信用卡使用，背後金流處理仍依靠傳統銀行，所以沒有信用卡的用戶就無法使用此服務。這跟專為無信用卡客群而設的其他BNPL服務，在本質上不太一樣。



一直以來，iPhone銷售是蘋果主要收入來源，但包含Apple Pay在內的服務類業務卻是增長最快的項目，現已成為僅次於iPhone的第二大業務。根據2022年第一季財報，服務營收達到198億美元（約1,544.4億港元），較2021年同期增長17%以上。



因此，蘋果提供Apple Pay Later服務，相信可為其服務類業務注入額外的成長動力。市場預測，蘋果2022年服務營收有望成長至800億美元（約6,240億港元）。



經過新冠疫情洗禮，先買後付服務經已成長為一個龐大市場。國際諮詢顧問機構埃森哲（Accenture）評估，2021年美國BNPL用戶人數高達4,500萬人。美國市調機構eMarketer推算，2020年BNPL交易量為970億美元（約7,566億港元），及至2025年可望大幅增長至6,800億美元（約5.3兆港元）。



BNPL助擴大蘋果生態系統



除此以外，蘋果特意成立子公司來營運Apple Pay Later，更顯示出蘋果對BNPL業務是何等重視。究其原委，先買後付服務上場後，iOS平台服務將變得更加多元化，有助擴大蘋果生態系統。這不但能降低iPhone用戶轉投Andorid手機的可能性，還能吸引更多Android用戶蟬過別枝，擁抱iOS平台。



於是，Apple Pay Later對蘋果的重要性，或許已超出業務本身帶來的營收。在強化生態壁壘的前題下，蘋果可以不用太計較BNPL服務的收入表現，能夠不惜工本來搶客，令競爭上更具優勢；再者，iPhone本身坐擁龐大的用戶群，讓蘋果容易誘導大量用戶試用Apple Pay Later。



正因如此，Apple Pay Later正式上市後，將對市場現有的先買後付公司造成極大衝擊。蘋果發表Apple Pay Later當天，美國BNPL初創企業Affirm股價隨即下挫5.5%。





Apple Pay Later在BNPL市場上的主要競爭者是Affirm。有分析指，Affirm的合作夥伴如Amazon、Shopify等大型網購平台，不可能把先買後付服務交託給最具威脅性的Apple，因此相信Affirm應能保住網購支付市場。（圖片來源：Affirm官網）



先買後付衍生個人財務危機



以往購物付款時，總要從錢包拿出幾張鈔票，再點算一下，惟現在以數碼方式支付，只要用手機輕拍一下便成，讓花錢感大大減弱；加上先買後付服務日趨流行，讓人可以在不產生額外利息下輕鬆購物，結果消費者在不知不覺就超支了，久而久之，更可能會背負高額債務。



美國個人信用評分公司Credit Karma的調查發現，逾三分一使用先買後付服務的消費者曾有逾期繳款情況。根據美國理財網站DebtHammer的調查，32%用戶表示要挪移支付租金或水電費的錢，用作支付先買後付賬單。美國調查機構Morning Consult的另一項調查更顯示，BNPL用戶透支信用的可能性是非用戶的兩倍。



由是之故，盡管先買後付服務可為用戶帶來更大的消費力，惟卻有機會使金融市場出現巨大的資金缺口。有鑑於此，美國三大信貸機構Experian、Equifax與TransUnion已表明，希望將BNPL貸款納入個人信用報告，但此舉卻容易讓消費者陷入信用破產的危機。雖然蘋果宣稱Apple Pay Later不被納入個人信用記錄，惟日後在政府監管壓力下，難保不會改弦易轍。



各國政府對BNPL監管趨嚴



事實上，因應先買後付服務對消費者構成的潛在風險，各國政府的監管機構已開始審查BNPL公司。英國政府早於2021年已表示，先買後付公司在提供服務時未有考慮消費者的財務能力，有機會令消費者在分期支付的誘惑下過度消費，背上大筆債務，故此將對這類公司制定更嚴格的監管政策。同年，瑞典政府更立法要求，網購平台在交易時必須優先顯示一次繳清的支付方式。



美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau）也表示，因擔心先買後付服務可能引致消費者面臨財務風險，現正針對Affirm、Klarna、PayPal、Zip等BNPL公司進行調查；相信Apple Pay Later正式投入服務後，Apple Financing亦要接受同樣調查。





Klarna是Apple Pay Later的另一主要對手。當初全靠Klarna把先買後付功能引入網購支付系統，BNPL支款方式才開始流行起來。但如今這名潮流帶動者卻陷入財困，不僅公司市值蒸發了三分一，更要裁員10%。（圖片來源：Klarna官網）



受惠於疫情而高速成長的先買後付產業，隨著疫情減緩、經濟不明朗、以及政府監管趨嚴，BNPL公司的業務形勢已大不如前；當各國中央銀行相繼調高基準利率，讓企業融資的成本上漲，對BNPL初創更是帶來嚴重打擊。



蘋果亂入加速市場汰弱留強



以瑞典初創Klarna為例，其估值已從2021年的460億美元（約3,588億港元），劇跌至近期的300億美元（約2,340億港元）；2022年5月，該公司更以「可能出現的經濟衰退」為由，宣布裁減10%員工。



對身為全球市值最高企業的蘋果來說，資金供應當然完全不成問題。2022年第一季度，Apple手上的現金與可在市場上隨時放售的證券，總值接近2,000億美元（約1.56兆港元），而且最近一個會計年度的獲利更是高達950億美元（約7,020億港元）。



蘋果坐擁如此龐大的金融資源，根本無需依靠外部融資，便足以為Apple Pay Later提供源源不絕的放貸資金。由是觀之，Apple在此時此刻宣布進軍先買後付行業，確實有點「趁你病、攞你命」的意味，勢必加快BNPL市場的淘汰和整合。



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