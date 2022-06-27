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跨境營商戰略
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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

27/06/2022

新營銷模式｜營銷要靠新媒體平台？掌握3大創意營銷策略，實現企業轉型！

#零售 #線下零售 #零售行業 #電子商務 #消費習慣 #企業 #創意營銷 #營銷
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周二刊出

　　在高流量、高曝光的時代，我們很難想像一場主題活動秀為商家帶來的附加值到底有多少，但可以肯定的是一旦亮出「創意營銷」的殺手鐧，一定能俘獲消費者的芳心。在品牌宣傳和商業價值輸出的征途上，創意營銷始終是商家們繞不過的一個方式。

 

（圖片由作者提供）

 

　　疫情後實體商業如雨後春筍般復蘇，但未來的路如何走，宣傳、推廣如何做，大多數商家仍然處於雲山霧罩中。凶猛的疫情為實體商業經濟按下了暫停鍵，也讓商業主們有了更多研究、思考的時間。比如從事休閑娛樂行業的吳先生說：「以前自己的營銷自認為在同行中做的夠好的了，但直到看到別人的創意以及整個思路才明白自己實際是坐井觀天。」

 

（圖片由作者提供）

 

　　市場的流行風潮每隔幾年一大變，如果只是固守自己熟悉的營銷模式，就很難在新的時代做出符合受眾心理預期的營銷活動。現在的消費主流人群正在一點一滴的變化，如果不做市場調查，不做受眾調查，很難做出好的創意活動。

 

（圖片由作者提供）

 

　　正如時下名聲大噪的創意營銷策劃品牌360 Creative Solution一樣，公司起家於香港，卻一路挺進內地，助力數十家企業實現疫後復蘇，憑借多年躬耕廣告營銷界的深厚經驗功底，成功推出了一系列的創意營銷活動，社會反響強烈。

 

（圖片由作者提供）

 

　　360 Creative Solution之所以成為營銷界的佼佼者，在於它的營銷不是模板式的，而是根據商家自身的市場宣傳需要，量身訂做創意營銷方案，由於前期的市場調查和行業屬性摸排，360 Creative Solution策劃的創意營銷活動往往能夠直指商家傳統營銷的缺點，幫助商家完成營銷的轉型。

 

（圖片由作者提供）

 

　　雖然策劃實體創意營銷活動，但360 Creative Solution雙管齊下，借助當前流行的快手、直播、抖音、小紅書種草等平台，開展廣泛的線上引流宣傳，配合線下的商業主題活動宣傳，實現環回市場營銷的閉環，幫助商家鎖住客流，實現營銷轉化。

 

（圖片由作者提供）

 

　　360 Creative Solution通過目前的戶外嘉年華、制作大型的互動攤位游戲、安排Mascot公仔人宣傳、邀請傳媒及網紅到場體驗、為客戶度身訂制抽獎、邀請明星種草、網紅探店等形式，全面實現了線上引流，線下獲客參與互動的模式，幫助商家從營銷推廣到流量吸引，再到最後的成交形成了一個完整的營銷有機體。

 

（圖片由作者提供）

 

　　如今360 Creative Solution創意營銷策劃品牌已十分受業界歡迎。在媒體營銷的時代，創意為實體商業賦能，新媒體平台、技術為宣傳推廣提供保障，一場符合時代潮流的新式媒體推廣已經悄然流行。

 

 

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