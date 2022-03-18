最新全球趨勢報告：企業宜藉科技加速招聘效率，搶先吸納人才！

大辭職潮令各行業人手不足，企業各出奇謀，以盡快填補職位空缺。

招聘平台HireVue發布的2022年《全球趨勢報告》（Global Trends Report）顯示，眾多企業開始在招聘過程運用視像面試、人工智能（AI）、聊天機械人（chatbot）等科技，提升招聘流程效率，務求在競爭激烈的勞動力市場，搶先吸納人才。

HireVue向1,657名來自全球金融、零售、醫療保健和製造等行業的人力資源經理進行調查，了解他們如何應對大辭職潮帶來的挑戰。發現企業挽留人才的方法——54%企業會向員工加薪，44%會增加員工的學習和發展津貼，42%則實行工作表揚計劃鼓勵員工。

內部晉升調配 建發展機會

不過，若企業留不住人才，仍須盡快填補職位空缺。HireVue建議，當重要的崗位出現空缺時，可先考慮從企業內部晉升或調配員工。由於現有員工對企業文化已有一定認識，有助提升新人事適應新崗位的效率。再者，讓員工建立新技能和發展更多專業知識的機會，擴闊晉升前景。

現時科技應用已滲透社會各層面，有招聘平台最新報告顯示，75%企業已引入了視像面試環節，為招聘流程帶來更大靈活度。（資料圖片）

另一方面，不少企業在招聘和面試方式上已實行大規模數碼化。該報告顯示，75%企業引入了視像面試環節，有54%表示這能為招聘流程更具靈活，以及可節省更多時間。另有43%受訪者表示，視像面試有助找到合適的潛在員工。

HireVue行政總裁Anthony Reynolds認為，視像面試可隨時隨地進行，從求職者及人力資源部門角度，都能帶來一定靈活度。但他亦指出：「企業如果過分依賴現場或完全視像方式進行面試溝通，而忽略給予求職者選擇權，這將難以在人才競爭中勝出。」

視像+現場面試 可加深了解

他建議，面試是採用視像抑或是現場形式，可交由求職者決定；又或將兩者結合，先進行視像面試，再按實際情況進行現場面試作進一步了解。

除視像面試外，招聘的其他環節及人力資源分配上，同樣可加入科技協助，以縮短時間、提升招聘效率。

HireVue建議，將部分招聘環節加入自動化處理，例如自動回答求職者查詢、對求職者進行自動分類及能力測試，當中涉及的工具包括：人工智能（AI）、聊天機械人、自動文字通訊（automated text communication）、工作匹配技術（job-matching technologies）等。這些科技除可自動解答求職者查詢、分析求職者能力，從而加快招聘流程外，也能評估現有員工的技能，將他們快速匹配到合適的工作崗位。

該報告也提到，在4周內成功填補職位空缺的企業中，有65%企業引入了AI和聊天機械人技術，63%運用了技能評估程式，55%企業在過去一年曾結合視像和現場形式進行面試。Reynolds強調，科技應用與縮短招聘時間密切相關，這能使僱主在競爭對手出現之前贏得出色員工。