拓OMO業務！培訓員工做KOL！化妝品牌出招吸電商人才

疫情加速本地網購市場發展，各大企業紛紛拓展相關業務，而化妝品零售商莎莎也不例外。近年除了在本地推出全新自家網店，同時亦看準直播帶貨的趨勢，培訓前線員工成為帶貨主播或意見領袖（KOL），開拓年輕客群。然而，香港比起內地缺乏電商人才，該公司要推出培訓計劃吸引年輕人入行。

由純零售商轉至OMO零售商，莎莎電子商貿業務發展副總裁郭詩雅亦推出多項措施配合電商發展，如培訓員工成為直播帶貨主播或KOL。（受訪者提供圖片）

以往網上銷售模式以線上到線下（O2O）為主，但莎莎電子商貿業務發展副總裁郭詩雅認為，隨著電商進步，顧客的體驗不只是O2O，而要做到線上線下融合（OMO，Online Merge Offline）。

線上下互通優惠 吸人流

該集團在疫情下推動新零售模式，由純零售商轉型至OMO零售商，並推出一系列策略配合。包括：

莎莎在去年初推出全新香港網站及應用程式，提供綫上綫下互通優惠，例如在網店推出可於門市使用的優惠券，吸引網店顧客到門市消費。（受訪者提供圖片）

-在去年年初推出全新香港網站及應用程式，於線上線下互通優惠，達到相互引流，例如在網店推出可於門市使用的優惠券，吸引網店顧客到門市消費；

-前線員工亦會向顧客介紹網上優惠，吸引他們即場成為會員；

-在去年3月於港澳推出網購實體店取服務，節省送貨成本之餘，亦可讓前線員工向到店取顧客進行二次銷售，增加生意額。

為了鼓勵員工推動OMO發展，已制定全新佣金制度。當前線員工每綁定一個新客人，其日後在網店消費，前線員工可以賺取佣金，郭詩雅表示，措施可加快OMO發展及鞏固前線員工在疫情期間的收入。

至於在內地市場，莎莎在去年「雙11」前，推出微信跨境網購服務，讓內地前線同事利用微信小程序的跨境購物功能，向顧客銷售當地店舖沒有的產品，當中不少是港澳門市暢銷的產品。郭詩雅指，該針對內地銷售人員的功能，能夠增加線上及內地門店的新客人，而OMO模式長遠亦會擴展至馬來西亞市場。

然而，由純零售商轉型OMO零售商的過程並不容易，招聘人才成為挑戰。郭詩雅表示，香港較內地缺乏電商人才，所以集團推出線上業務見習行政人員計劃應對，內容包括產品類別管理、數據分析、數碼行銷三大部分，目標讓參與計劃的員工可以累積不同經驗，甚至有機會參與營運管理。隨著網上業務成為公司發展重點，員工培訓也出現轉變。郭指出，過往員工培訓以產品知識、銷售技巧為主，但近年為配合發展，公司為員工提供線上業務訓練，例如在社交平台與客人的溝通技巧、帶貨直播的銷售手法等，培訓員工成為帶貨主播、KOL。

拓第三方平台 亦設自家渠道

除了人事管理，網購平台競爭也是轉型過程中的挑戰。郭指，內地第三方平台（如天貓、京東）佔公司線上生意的比例雖高，但在自主性、靈活性遠不及自家平台高。她續指，第三方平台的流量高，但售賣同類產品的商家十分多且價格透明，令競爭激烈，因此公司在發展第三方平台的同時，亦會發展自家渠道，以鞏固公司的線上地位。

郭詩雅表示，網上業務是公司未來的發展核心，長遠目標是將港澳地區實體業務以外的營業額，佔公司整體比例增加至50%以上。至於第三方平台也是核心之一，由於京東、天貓等平台發展成熟，因此會重點發展興趣電商平台，如抖音及快手，開拓年輕人市場及提高品牌在內地的知名度。

此外，集團會在廣州建立直播團隊，加強直播、短視頻的製作能力及水準，並把直播場景延伸至不同地區的門店，甚至是倉庫，加強品牌售賣正品正貨的信譽。



