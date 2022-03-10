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10/03/2022

實體咖啡渣工作坊變直播教學！環保社企疫下加大網上商店推廣，望帶起銷售氣氛！

#環保社企 #社企 #環保生活 #綠行俠 #直播 #網上平台 #環保產品
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　　第五波疫情持續嚴峻，各行各業再次受到打擊。有主打咖啡渣回收的本地環保社企，受疫情影響整體營業額下挫。為應對挑戰，現時將專注在網上平台發展，並留意到抗疫相關的日常消耗環保產品，銷量大增，較以往上升3成。

 

綠行俠創辦人之一譚沛楹（Peann），自2014年起推動咖啡渣升級再造業務。（受訪者提供圖片）

 

　　本地環保社企「綠行俠」（Eco-Greenergy），其創辦人之一譚沛楹（Peann）透露，業務主要是咖啡渣回收再造為主，原材料的最大來源是辦公室或寫字樓等地方，但自第五波疫情以來，不少企業均需安排員工在家工作，有部分企業更暫時停止回收行動，令咖啡渣回收數量大減。

 

　　令Peann更無奈的是，一些實體工作坊都被迫停辦，相關定單量因此下跌逾一半。

 

　　為應對種種挑戰，Peann坦言：「疫情變化難料，計劃也未必趕得上外界變化，我們也只能盡量隨機應變。」

 

　　暫時計劃於4月推出咖啡渣新產品，也會加大網上商店推廣工作，以及更專注在社交媒體的管理，投放資源較以往增加3至4成，務求能重新帶起銷售氣氛。

 

專注網上平台 4月推新產品

 

　　Peann續指，受疫情所限，現時會將部分實體工作坊轉移到網上進行，如先把所需材料寄給參加者，再以直播形式親自教導，從而將影響減至最低，甚至更有以網絡形式進行廠房參觀。

 

Peann表示，目前日常清潔用品、消耗用品以及可重用口罩等產品需求大增，較以往增逾3成。（受訪者提供圖片）

 

　　此外，Peann亦留意到一些產品，如日常清潔用品、消耗用品，以及可重用口罩等產品需求大增。如當中推出過再生油製造的殺菌洗手液，會減少對環境的影響，銷售更增逾3成。

 

　　雖然疫情無可避免地對本地經濟活動造成重創，但Peann認為撇除疫情而言，環保界目前發展仍算理想，尤其愈來愈多企業重視在環境、社會和企業管治（ESG）的發展，市民整體環保意識提高，即使推出相關產品服務比以往也相對容易。

 

 

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