初接觸NFT要知道5件事！NFT有甚麼類型？點創建和發行？交易風險高嗎？

DeFi 熱潮漸退，NFT (Non Fungible Token)的出現，讓區塊鏈世界更有趣了一些。



初次涉足NFT的範疇，最重要需要知道的有NFT 的常見類型，創建、發行、交易 NFT 的完整生命週期，以及參與 NFT 的 一些提議。

NFT 並不是代表任何個別項目的代幣符號，而是如同 DeFi 一樣，是區塊鏈世界中的一個細分領域。如果說比特幣、以太坊這些加密貨幣更多是用作交易用途的貨幣、代幣，那麼，NFT 則更對應了現實世界之中的物品的概念。



NFT 相比於傳統的非同質化代幣的翻譯，與之對應的則是 FT -- Fungible Token 同質化代幣，如以太坊、比特幣等。1 個比特幣跟另外的 1 個比特幣之間可以互相替換，而每一個 NFT 各自有其特點，無法相互替代。



區別 NFT 跟 FT，可以做這樣的類比：如果將一堆 NFT 放在一塊，如同去看畫展，像是將一些圖案、色彩、尺寸各不相同的圖畫放在一起，很容易將它們區別開；而如果將一堆 FT 放在一處，就如同在一堆沙子之中分別每個不同的沙粒一般。

用現實世界如一張一百塊的人民幣，跟其他同樣面值的一百塊人民幣，不僅看起來一樣，用起來也有同樣價值。而機票則可以看做是現實世界中不可替代物的例子，儘管都可以讓持有者登機，但是不同的機票對應了不同的機艙座位和目的地，購買價格也不同，並且機票上標誌了個別持有者的姓名和身份認證。

在區塊鏈上，NFT 都有自己的屬性值、編號等特性，並且不可分割，你可以持有 0.1 個比特幣，卻沒法得到 0.1個 NFT。想獲得更廣泛的用途，離不開標準協議的出現。

不同區塊鏈有了各自的 NFT 標準，在以太坊上，常見的 NFT 標準為 ERC721 、ERC1155 協議，而 WAX 區塊鏈上，更常見的是SimpleAssets 和 AtomicAssets 協議。使用不同協議的總 NFT 價值，會決定了哪一種或者哪幾個 NFT 協議更有競爭力，更容易獲得更多用途。

NFT 常見類型有藝術品市場、數碼收藏品，區塊鏈養成遊戲中的數字收藏品以及不同明星收藏卡等、遊戲中的虛擬道具、人物、域名應用、保險範圍將 NFT 用作保單供應鏈系統中的票據、DeFi + NFT 的抵押挖礦玩法、真實世界的實物資產，例如房地產資產的 NFT 化個人信息權限、軟件協議、門票、入場券等用途。

NFT 一定是在區塊鏈上發行的。需要使用某種協議，即便是自行創建的協議。NFT 有可知的發行者，通過地址可以比對，而NFT 不一定具有稀缺性。NFT 的發行量理論上是可以無上限的，當然在當前的實踐中，常常會設定數量上限。

NFT 可以如同質化代幣一樣，進行交易流轉，除非發行合約增加了限制。

（圖片來源︰iStock）

想要得到 NFT可根據已有或自創的 NFT 協議，自己創造 NFT，參與 NFT 發行方進行的一級市場發行活動，用法幣或者加密貨幣購買，得到 NFT。

通過OpenSea、Rarible、AtomicMarket 等 NFT 二級交易市場，從其他 NFT 持有者手中購買 NFT。

NFT 交易市場通常也提供了工具或教程，指引用戶創建自己的 NFT，如Rarible（支持 ERC1155 協議）、OpenSea、MintBase ，Coinbase NFT等，除以NFT 交易平台外，其實加密貨幣交易平台HKD.com已經推出NFT非同質化代幣交易平台，用戶可以發布動畫、音樂、電影和藝術品等虛擬物品，以公開發售或競投形式交易，而且該NFT交易平台支援多國法定貨幣和主流加密貨幣的交易服務。

NFT 的創建過程可分為幾個步驟，前期選型階段，選擇 NFT 所在的區塊鏈、採用的協議和交易的市場，以及NFT 的主題、擬發行數量。NFT 發行也是一次產品創造的過程。 根據 NFT 主題和面向人群，設計好相應的圖片、文字內容、甚至多媒體素材。對收藏類 NFT 而言，更要著重考慮的是不同類別系列、以及對應收藏品的稀缺程度的設計和進化的玩法（普通、稀缺、傳奇、史詩等）。如果涉及到遊戲內 NFT 資產，也需要考慮好 NFT 不同的種類，如何在遊戲內應用。這一步最為繁瑣。

可以使用網上工具創建 NFT，然後點擊提交之後，會將 NFT 合約部署至區塊鏈上。查看和測試自己的 NFT 作品，是否可以交易、轉賬，部分網站採取審核制的話，還需要額外進行 NFT 提交操作。

大家也可以在 NFT 交易平台中創建 NFT 商店，展示和出售自己創建的 NFT。

許多 NFT 團隊會採取限時限量的方式，進行 NFT 的首次發行，稱之為 NFT 一級市場發行。

另值得溫馨提醒的是，如同任何新興市場一樣，NFT 也是充滿了高風險的交易類別，NFT 市場上良莠不齊，交易風險頗高，且處於非常早期的發展階段，務必要做好功課。