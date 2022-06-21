元宇宙熱潮｜邊玩邊賺！個人化體驗！結合元宇宙管理強積金，可改善港人理財習慣？

對於未來，沒有人可以預測，但是這不妨礙我們去暢想。對於科技，我們有著無限的遐想，也有著無限的憧憬，我們希望未來的十年會成為真正的科技時代，希望科技可以走進千家萬戶，走進每一個人。

BCT 推出全港首創以「元宇宙」概念打造一站式流動應用程式「bct+」升級版強積金管理及互動平臺。因應疫情下新消費及生活模式崛起促使港人期望獲得更佳數碼化體驗，升級版強積金管理及互動平臺加入全港首個以「元宇宙」 (Metaverse) 概念打造而成，推出多項嶄新專屬個人化體驗及精彩優惠。

「bct+」是去中心化的環境，讓商戶在 Metaverse 設立虛擬「限定店」提供優惠

而BCT 副行政總裁李德麟先生表示：「除讓會員輕鬆管理強積金外，『bct+』讓會員賺取 Game Coin，換取各種生活文化等奬賞，讓他們做到『邊玩邊賺』，令 BCT 強積金變得更有趣、更緊貼生活，實現『未來，今日一起來 !』」有關「bct+」流動應用程式詳情，請瀏覽 https://www.bcthk.com/zh/promo/app

（圖片由作者提供）

金融科技真正做到的以人為本是幾乎所有主流價值觀所認同的核心觀念，在當前由於高昂的人工成本，巨大的經濟壓力，雖然大家都在說以人為本但是這個本更多是觀念上的存在，而我們看到金融科技的第二個大方向就是真正把保護和服務我們每個人當作核心的價值所在。而「bct+」升級版正正推動任何一個人都能擁有如千萬財富乃至億萬財富擁有者才能得到的私人銀行服務，我們每個人都能擁有屬於自己的秘書，這種服務才是我們每個人都能享受到的普惠價值，這是以人為本的核心價值。

早前香港數碼資產學會主辦Hackathon 2022比賽邀得香港數碼港合作舉辦，並獲香港應用科技研究院、亞洲金融科技師學會等機構及多間本地與海外頂尖大學支持，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、英國牛津大學、英國倫敦政治經濟學院、美國南加州大學及美國史丹福大學等。經多重遴選後，最終以香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信先生為首、新世界發展有限公司財務總監劉富強先生、全球首位推出華語音樂NFT的音樂人陳奐仁先生、TDX Strategies 創辦人羅仕泓先生及Double-Peak 共同創辦人霍嘉麟先生組成的評判團選出5隊得獎隊伍。

從產業的角度來看，一個企業經營不光要看高端不高端，更要看有沒有規模化的機會。 因為工業革命以來， 科技產業最核心的要點就是如何擴大規模。

我們每個人都享受到了城市帶來的好處，外賣點餐30分鐘送達，購物30分鐘送到，原因其實很簡單，人口密度足夠大，我們得到的服務才能夠如此方便快捷。

所以超級城市化無疑是未來的趨勢，科技就能給你帶來虛擬的滿足感。如果你把整個環節連續起來看，未來如果你想要任何一個物品，在網上點擊後，半個小時內打開家裡的儲物門，那個物品就已經存在了。這個時候，你無疑就獲得虛擬滿足感，雖然商品明明不在家裡存著，Metaverse 結合虛擬與現實世界，提供沉浸式體驗，帶大家進入『元宇宙』進行探索，感覺上你擁有了一切。

目前，金融科技生態圈內業務應用領域覆蓋了支付清算、互聯網信貸、零售銀行、財富管理、保險、交易清算（數位貨幣等）等金融領域，全面融入傳統金融的各個業務板塊，金融科技對傳統金融行業的創新改變已成必然趨勢，在財富管理領域的應用結合也日益深化，並產生許多創新性的服務模式和商業模式，對從事財富管理的投資顧問的工作有替代和助力兩方面的影響。

每個人更希望獲得的是高端體驗，我們生活的方方面面都在被科技推動作出變化，這背後的底層規律是甚麼？為甚麼向這方面去變化？為甚麼我們預測未來社會是這樣的？其實原理也很簡單，就是科技讓我們生活得更好，它會針對我們現在面臨的所有的問題，找到更新、更好的解決方案。科技讓生活更美好，讓每個人更值得相信，讓服務更人性化，讓我們更安全，這其實就是金融科技變與不變的大道。



