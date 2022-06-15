巾幗不讓鬚眉係啱？事實卻是女性創業比男性更難獲融資？男多女少的職場下，女性要如何跟男上司下屬打交道？

在這個充滿變革的時代，她們通過自身努力，不斷學習、不斷自我突破，在政治、經濟、文化等各個領域都有傑出的表現。愈來愈多的女性登上了決策者的舞台，讓世界開始傾聽她們的聲音。巾幗不讓鬚眉，進入新時代，女性要有新作為。

新時代背景下，創新、創業已經成為一種趨勢，女性也不例外。創業是一條孤獨而美麗的路，對女性而言，這條路更為艱辛。一個殘酷的事實是：當今的商業世界中，女性創業者相比男性創業者更難獲得融資。

在這滾滾時代大潮中，女創客如何打破藩籬，乘風破浪前行？又如何在事業夾縫中，尋找生活的詩與遠方？互動時，與會女嘉賓展開了熱烈的討論。她們都認為，當前正是女性創業者最好的時代，每個女性都能以不同的姿態自由綻放。

一直以來女性職場身邊以男性居多，工作環境下差不多是5:1， 相對女性很少。女性到底該如何跟身邊男性比如上司或下級打交道？其實可分三點：一是有話直說，男性很難透過女性的表達，去猜背後的心思，有話直說既有利於對方理解，也有助於減輕自己的心理負擔。其二，最好能給出清晰的、可量化的要求。第三，盡可能做自己，遵循自己內心的聲音，不要太在意別人的反饋或否定。

培養女學生的科學興趣。大力宣傳女科學家典型事跡和科技女性卓越貢獻，常態化開展女科學家進校園活動，發揮榜樣引領作用，培養女學生愛科學、學科學的興趣和志向。各類科普教育基地和科普活動要提高中小學女學生參與度。鼓勵支持女學生參與中小學生科技競賽活動。

根據美國公司Navisite的調查報告顯示，在IT行業工作的女性受訪者中，近94%的人認為她們正面對的工作標準，遠比同行的男性高，更有多達75%的人表示，女IT人需要額外處理更多的辦公室行政工作，包括發出會議邀請信、Book房、落單等，令她們覺得有職場上不公平待遇。

早前數碼港於招聘博覽期間舉行約 50 個職業論壇及招聘講座，剖析創科熱門議 題，涵蓋「可持續發展與綠色金融之機遇」、「元宇宙『薪』勢力」、特別安排大灣區女性企業家 發展機遇 等，匯聚來自包括 Meta、Animoca Brands、羅兵咸永道、香港設計師協會等講者。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示:「香港今年上半年受疫情打擊，全年經濟預測下調及失業率 回升，但創科界作為香港經濟新動力，在數碼轉型及數字經濟積極發展的勢頭下，業界繼續對人 才有殷切需求，積極增聘人手。今年招聘博覽提供的職位數目錄得可觀增長，數碼港感到非常鼓 舞。《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心，加上市民大眾在後疫情時代會更 倚重數碼科技，創科產業越趨多元，不但需要技術人員，亦衍生創意設計和市場推廣等職位需求。 因此我們需要更多年青人投身創科行業，參與科技設計、用家體驗及業務發展，數碼港呼籲年青人把握互動招聘博覽的機會，物色心儀工作。」

其實如十曜工房為香港領先的大灣區初創企業，在香港受到數碼港孵化，同時亦在中大深研院設有科研分部；Find Solution Ai（FSAI）創辦人及行政總監林苑莉Viola，深信教學應該從心出發，瞭解學生的情緒、感受，從中找到他們的學習動機，才能對症下藥，幫助他們學習。

「快樂鳥」是一個為小學生而設的流動應用程式，鼓勵他們藉著「大笑瑜伽」紓緩壓力和加強與朋友的聯繫，特別是在2019冠狀病毒病疫情大流行期間。設計含有 AI 元素的《快樂鳥》 App。此 App 的主要功用是要散播快樂力量，用家可經由拍攝及瀏覽像片或短片，通過分享和傳遞而「儲分」，當中的快樂指數由 AI 判斷，而當分數達到指標後，甚至可換取禮品；與此同時，相同的指數亦可用作為「壓力」指標，根據指數系統可通知社工或預設的可信任人士與用戶溝通，以期適時伸出援手提供協助。而聖保祿學校的老師鼓勵同學力也是基於此初衷。

於講解兩款作品時，女同學能清楚描述設計理念及程式認知，這正是參與學校活動的成果。校長黃金蓮修女曾表示，學校早於材廿多年前已增設資訊科技課程，雖與考試無關，但她認為生活上有很多科技應用，既然教學不只是為考試而設，學校就該在各方面作出編排配合。

其實作為女性，只要把性別放到一邊，做好自己的選擇。