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27/07/2022

一個廚房迎合五代人口味：當古井當歸燒鵝、懷舊紅燒鮑翅、失傳橙汁「菲林」遇上惹味胡椒炒蟹和冰滴咖啡

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Photo: 由作者提供

　　自從4月底限聚令逐步放寛，本港餐飲業開始有點點氣息，新餐廳固然開完一間又一間，舊食肆亦終於決定重新發力……

 

　　上星期就跟朋友前往又一城的仝堂茶聚吃個晚餐，雖然這間中菜廳至少開業了4年，但這是我首趟在此用餐 —— 過去幾年，出外用餐機會被大大減少，真的錯過了不少有趣的食肆。

 

　　說到仝堂茶聚，的確是幾有趣，顧「仝堂」思義，它是以家庭顧客為主，還強調是迎合「五代同堂」口味，菜單上有很多種類菜式，由點心、燒味、懷舊手工菜、香港口味菜、炒粉麵飯、帶日式新派菜式以至小朋友式得意點心都齊備，所以在同一餐枱上，可一次過品嘗到子薑皮蛋、黑松露蝦多士、傳統當歸燒鵝、錦鹵雲吞、鹿兒島涼瓜櫻花蝦腸粉、紅糖蛋散、黑天鵝荔酥、六十年代糯米雞等食品，非常之五花八門，我在看餐單時，都有點患上選擇困難症，來這裏兩三趟都沒法嘗盡所有選項。

 

位於又一城L1的仝堂茶聚，在商場內以開放式經營，跟一般的中菜廳氣氛截然不同的。

開業逾4年的仝堂茶聚，過去幾年都跟其他食肆一樣飽受衝擊，到今年4月底限聚令慢慢鬆綁，才重新起步。

胡麻醬涼拌鮮淮山，算是近年大熱的中菜冷盤食品，因為食客愈來愈注重健康。

 

　　自從4月底限聚令開始鬆綁，仝堂茶聚開始推出不同菜式，其中一款是清酒醉中蝦，蝦味很鮮，酒味很恰當，配合起來很不錯，酒味提升了蝦的鮮甜感，跟市面上很多不是酒味太濃就是酒味太薄的酒醃食品相比，是掌握得較為恰當。

 

清酒醉中蝦，好像是今年4月底之後推出的前菜，水準很好，蝦味鮮而帶適度酒香。

八味脆豆腐，一點都不油膩的炸物，豆腐味也夠濃郁的

燻蹄海蜇，當日的燻蹄略嫌肉質太實，欠缺了柔軟質感，味道倒是OK。

 

下一頁：仝堂茶聚的黑豚叉燒、百花蟹鉗、鮑汁蝦籽扣柚皮、雞蛋焗魚腸

 

 

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