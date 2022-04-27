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27/04/2022

戲院重開｜5月報復式睇戲！Marvel 迷必睇《奇異博士2》、周興哲處男作《我吃了那男孩一整年的早餐》！仲有邊啲電影必睇？

#Marvel #Penélope Cruz #我吃了那男孩一整年的早餐 #Dcard #5月電影推介 #血腥法國喜劇 #X-教授 #戲院重開 #肉罷不能 #誰和誰共母 #奇異博士2: 失控多元宇宙 #西班牙國寶級導演 #艾慕杜華 #威尼斯影后
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　等了又等，各位戲迷終於等到戲院重開，假日終於可以拋棄電腦、離開床舖，回歸大銀幕的懷抱！即將踏入5月，有不少好戲都陸續上映，好像是Marvel電影、台灣校園愛情劇等等。今次編者就精選了4齣電影推介給大家，有興趣的話就要mark實，聽聞戲票都非常搶手呢！

 

Read More：戲院重開｜MCL／百老滙／英皇／嘉禾等各大戲院優惠合集：$200睇5套戲再送爆谷半價優惠券！戲飛買一送一！$1入會！仲有乜著數？

 

#1 《奇異博士2: 失控多元宇宙》︰X-教授會驚喜現身？

 

　　Marvel迷準備好搶購戲票嗎？Marvel電影宇宙第4階段的重頭戲《奇異博士2：失控多元宇宙》將會在下星期三上映！承接《蜘蛛俠：不戰無歸》，今次奇異博士開啟了多元宇宙的大門，將會展開一段未知之旅。博士在新舊盟友的幫助下穿越多元宇宙，與全新強大的對手正面交鋒！電影還未開播，坊間對於劇情有不少猜測，早前就曾經一度傳出電影有2個版本上映……

 

（電影宣傳海報）

 

　　除了劇情之下，不少粉絲都非常關心電影中會有哪位超級英雄現身。最近有就眼利的網民在影評網IMDb發現，電影的演員名單出現飾演X-教授的男星Patrick Stewart，反而不見Tom Cruise飾演的Superior Iron Man！到底X-教授是否真的會出現呢？好快就會知道！

 

（電影劇照）

 

　　看完5月電影推介之後，記得快快去買票，各大戲院已經陸續開賣，當中有不少場次只剩餘少量座位，不想被劇透就要立即action！

 

即睇預告片︰

 


 

上映日期︰5月5日

 

#2 《我吃了那男孩一整年的早餐》︰改編自Dcard真實故事！

 

　　人生最大的煩惱莫過於「吃」，如果有人每天為我們準備好早餐有多好呢？在2015年，有網民在台灣Dcard分享了一個「我吃了那男孩一整年的早餐」的故事，當中的情節既搞鬼又帶點浪漫，引起極大迴響！就在7年之後，這個故事就被台灣導演翻拍成同名電影，早在年初於台灣上映，今次終於到我們在大螢幕睇啦！

 

（電影海報）

 

　　這個電影的主題基本上跟Dcard上的故事沒太大落差，大概圍繞一位暖男學長每日都會送早餐給學校的校花，而早餐又誤打誤撞落入了校花閨蜜肚中的故事。看電影之前，可以到Dcard睇睇原始的故事先！

 

（電影劇照）

 

　　這套電影的另一賣點相信是新鮮的演員配搭，由有「怪物新人」之稱的李沐出演吃貨女主角項微心，而暖男學長一角就是由「台灣情歌天王」周興哲所飾演。這次是周興哲第一次進軍大銀幕，作為歌迷又怎可以不支持呢？如果大家都想回味那年校園戀愛的滋味，那就要入戲院睇啦！

 

（電影劇照）

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期︰5月12日

 

下頁睇另外2個推介︰《肉罷不能》、《誰和誰共母》

 

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