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25/04/2022

Chill Club年度推介｜教主Anson Lo爆冷奪男金！許廷鏗演出時竟出現神秘男聲？ERROR 阿Dee燈牌最搶眼？4個必看頒獎禮亮點（附完整得獎名單）

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Text: Christy Yiu

　　ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》昨晚順利舉行！頒獎禮期間穿插不同歌手表演環節，有如大型派對一樣，全晚氣氛超級高漲！今年頒獎禮有不少亮點，教主Anson Lo爆冷成全場大贏家、許廷鏗演出時出現神秘男聲，最誇張的莫過於ERROR成員阿Dee的燈牌閃足全場！即睇今年CHILL CLUB頒獎禮有咩亮點！

 

#1 教主Anson Lo擊敗姜濤，爆冷奪年度男歌手金獎！

 

教主Anson Lo奪得年度男歌手金獎！

（截圖自ViuTV）

 

　　今年頒獎禮大部分由獎項全民投票選出，投票人數超過138萬人次！在眾多「神徒」支持下，教主Anson Lo得票超過10萬，力壓隊友姜濤，爆冷奪得年度男歌手金獎！Anson Lo在領獎時答謝一眾粉絲，表示：「我哋幾累都好，都唔會放棄，我哋每一日都做緊鍾意做嘅嘢，我應承你哋！」除了男歌手金獎，Anson Lo憑《Megahit》奪年度之歌、MIRROR亦獲組合金獎，可說是今年頒獎禮的大嬴家！

 

Anson Lo亦憑《Megahit》奪年度之歌

（截圖自ViuTV）

 

#2許廷鏗演出時出現神秘男聲？

 

幕後工作人員疑似忘記熄咪，在許廷鏗演唱時出現神秘男聲！

（截圖自ViuTV）

 

　　全晚氣氛高昴，卻在許廷鏗演出時發生疑似幕後工作人員忘記熄咪事件！在許廷鏗在演唱《修羅場》時，背後出現一把神秘男聲，不斷重覆：「成件事係好正，keep going，放心，成件事係perfect㗎！」等字句，足足佔了許廷鏗一半演出時間，導致樂迷未能細心欣賞Alfred的靚聲！神秘男聲的出現疑似是因為幕後工作人員忘記熄咪，令後台對話直上大銀幕；即使Alfred淡定完成整個表演，事後亦不禁在IG表示自己「真係有少少唔開心」！

 

#3 「何啟華」或成最大嬴家？

 

相比正在演唱的許廷鏗，似乎背後的「何啟華」更搶眼！

（截圖自ViuTV）

 

　　要說到昨日頒獎禮叫人最印象深刻的，除了一眾歌手的精彩表演外，必定是老是常出現的「何啟華」燈牌！由於今年頒獎禮採用了四面台形式，頒獎背景可說是由粉絲的應援燈牌組成，為支持偶像，不少粉絲都會把燈牌「有幾光整幾光」！當中ERROR成員阿Dee的「何啟華」燈牌非常搶眼，幾乎全程頒獎禮都見到這個燈牌！不少網民都者笑指「頒獎禮被何啟華騎劫」，就連阿Dee本人都在IG表示一定會有不少人問誰是何啟華！

 

老是常出現的「何啟華」燈牌！

（截圖自ViuTV）

 

#4 十大歌曲全歸男歌手，MIRROR佔一半！

 

　　不少心水清的朋友應該也早已發現，今年的年度十大歌曲都全數落於男歌手手中，當中MIRROR成員更包辦5首，分別是年度之歌盧瀚霆Anson Lo的《Megahit》、第二位的團歌《BOSS》、第三位姜濤的《Master Class》第四位呂爵安Edan的《E先生連環不幸事件》以及第六位柳應廷Jer的《狂人日記》！不少網民都笑言頒獎禮與MIRROR演唱會無異，又替一眾女歌手抱不平，你又點睇？

 

下頁睇完整得獎名單！

 

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