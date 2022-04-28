藝員曾江仙逝與髮采廣告

資深藝人曾江於4月25日獨自由新加坡返港，並於九龍酒店隔離檢疫，翌日他進行快速抗原測試，結果呈陰性，但晚上他致電女兒曾慕雪表示心口翳悶，其女婿即時拿藥物到酒店，並要求酒店職員代交。4月27日早上，曾慕雪致電父親，因電話無人接聽而請酒店職員查看，但無人應門，其家人遂要求酒店職員開門。由於曾江屬隔離人士，酒店須先聯絡衛生署，結果發現他倒臥房內昏迷，警員及救護員到場後證實他已逝世，享壽87歲。

曾江原名曾貫一，是著名演員林翠的胞兄，藝人王馨平和陳山河的舅父。他祖籍廣東中山吉大（今屬珠海市香洲區），在上海出生，父親是越南華僑商人，外祖父是清代第一代接受外國教育的留學生。

曾江於1949年隨家人遷居香港，初時入讀嶺南中學，再轉讀香港華仁書院，完成中三課程後，又轉讀九龍華仁書院，並且受洗成為天主教徒。其後他負笈美國，初時想報讀醫科，最後還是放棄從醫念頭，改讀建築系。

從美國回港後他曾任職建築師三年，但其緣份畢竟在演藝界，因有感於建築師工作沉悶，60年代先後簽約邵氏和電懋，為香港粵語片演出數百部電影。70年代起加入電視圈出演電視劇集，1983年於無綫武俠劇《射鵰英雄傳》飾演「黃藥師」一角，一舉成名。

曾江的電影代表作，其一是《飲食男女：好遠又好近》，是一部台灣電影，由曾江飾演杭州城內馳名的「好風水」素菜館大廚。患有「認知障礙症」。其二是《竊聽風雲3》，由曾江飾演陸國集團主席，陸氏家族大家長，所有原住民頭子，也是新界區「教父」式人物，因遇上丁屋改制機會，開始建大廈做房地產，慢慢成為最大的地產公司。結果曾江憑此片首奪2015年金像獎最佳男配角。

近年人們常見到的曾江，是他以一頭濃密烏髮為Salon de Pro染髮霜賣廣告，很自豪地說：「我用緊Salon de Pro染髮霜，你睇啲頭髮，自然柔順冇味又健康。」這句對白令人想起曾江的經典美源髮采廣告，由上世紀70年代播映到今日：「乜咁煩呀？白頭髮？你又煩？搽咗啲咩呀？黃甘甘咁嘅？學我啦！梳啲美源髮采，逐漸變黑又得，立即變黑晒亦得，得咗。」成為香港人的集體回憶。

曾江的美源髮采廣告。 (影片截圖)

不過對曾江來說，美源髮采的廣告令他損失甚大。事緣當年曾江拍這個廣告，廣告商已經「買斷」了播放權，利用當年簽合同時沒有寫明播送期限，所以即使同一廣告由曾江年輕時一直播到年老，曾江也無法反對，作聲不得，更遑論分紅。

曾江曾接受訪問談及他這個髮采廣告，笑言這是他當年「無知」的結果。其實廣告商早已有此一著，當年廣告時以特技藍背景拍攝，可讓同一個廣告不僅長播長有，更可隨意更換其他演員，獨是曾江一人不換而已。

難怪連專欄作家蔡瀾也看不過眼，曾撰文寫道:「當今電視廣告賣曾江的黑髮膏，一賣數十年，同一條廣告，曾江給他們從年輕賣到老，可見廣告商利用當年簽合同沒寫明播送期限，剝削曾江至今。明理的老闆一定不會做出這種事來。」

筆者只是好奇，如今曾江仙逝，廣告商還會繼續以曾江作搖錢樹嗎？