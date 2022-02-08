挑戰尖酸刻薄大少奶角色 熊黛林：有心理準備被觀眾鬧爆

【晴報專訊】熊黛林（Lynn）產後復出接拍劇集《家族榮耀》，在劇中一改過往高貴斯文形象，挑戰巴渣潑辣的惡毒大少奶葉彩薇一角。Lynn坦言角色十分新鮮，令她演得過癮，「我上網睇人哋啲名媛嘴臉點樣演，會成日仰高個頭又嘴藐藐，導演同劇組最鍾意睇我藐嘴藐舌；但我演繹出嚟，佢哋又唔覺得我乞人憎，反而好八婆仔，有少少可愛。」

由Lynn、張智霖、郭政鴻、羅子溢、黃浩然、楊茜堯與李彩華等主演的家族爭鬥劇《家族榮耀》在內地熱播，收視口碑不俗，無綫亦於昨晚首播。Lynn首次演繹尖酸刻薄的大少奶，她笑言已有心理準備被觀眾責罵，「其實愈睇就愈覺得我個角色唔係咁衰，因為佢嘅生活就係咁，佢唔使求人，永遠要乜有乜，高高在上，佢覺得係理所當然，但佢唔係真心想去害人，只係佢EQ好低同好蠢，好易被人利用。」Lynn笑稱自己雖然也是蠢女人，但善忘不記仇，人也開心一點。

Lynn（中）、楊茜堯（右一）及李彩華（右二）三個女人各懷鬼胎，鬥狠鬥奸。

自認虎媽對孖女管教嚴

Lynn與劇中妯娌楊茜堯及李彩華有連場勾心鬥角戲，看得觀眾相當肉緊，其中Lynn跟楊茜堯大打出手的場面更相當激烈。「我一開始好就住，唔敢搖茜堯，驚傷到佢，但導演話太假，一睇就知未打過交，咁我惟有豁出去，起勢咁搖佢同打佢，成個人癲晒。因為太投入，膝頭撞到花槽，撞到瘀晒都唔知。拍完茜堯係咁話OK，但我知佢好痛，都有幫佢捽下。」

Lynn拍攝喊戲時忘我大哭，直到cut機都停不了淚水。

18年為郭可盈胞弟郭可頌誕下一對孖女的Lynn，在劇中與郭政鴻亦育有一名20歲女兒，對女兒管教十分嚴厲，Lynn直言現實中也是一名「虎媽」。「我係好嚴格嘅媽媽，我兩個女無得say no㗎，佢哋年紀仲細嘛，唔識得揀，所以我話點就點，哈哈！我細個一唔聽話，媽咪就拎雞毛掃打我，但我唔會體罰兩個女，會罰佢哋企，佢哋最驚罰企，覺得無面。」不過囡囡日漸長大懂事，更開始成為家中的小管家，經常規定媽媽要按時回家，可愛又窩心。

抗拒在家相夫教子

Lynn希望預留一半時間工作，一半時間陪伴老公和一對孖女。（資料圖片）

劇裏劇外同樣嫁入豪門的Lynn，笑稱劇中的名媛生活雖然十分舒適，但並非她想要的生活。「其實幾好嘅，又唔使做嘢，淨係相夫教子，得閒扮下靚飲下茶，但對於我一個忙慣咗嘅人嚟講，就好想有嘢做，呢啲叫忙碌命。出嚟做嘢開心啲，有私人空間，唔使日日喺屋企等老公返嚟。」Lynn笑言雖然角色歇斯底里，拍完整個人也虛脫，但演得相當過癮，「可以將我平時嘅唔開心、內心積壓嘅嘢發洩出嚟，湊B幾年後再拍返，好似突然放咗假，好爽。」