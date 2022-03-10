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10/03/2022

亂入《940920》扮文青編輯 張敬軒教化劉俊謙︰劇情爛尾觀眾會鬧

#940920 #張敬軒 #劉俊謙
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　　【晴報專訊】ViuTV話題劇《940920》前晚播放第二集，大派重量級彩蛋，張敬軒（軒仔）突然客串，飾演作家余家聰（劉俊謙飾）的文青好友阿東，令觀眾大感驚喜。化身出版社編輯的軒仔，劇中性格與現實一樣勁mean又搞笑，他在IG留言感謝該劇導演羅嘉駿︰「畀機會我同男神一齊食個單單打打嘅早餐。」

 

一向是早餐界KOL的軒仔，在鏡頭前歎住美食講對白。


　　繼首集有前商台DJ蘭茜驚喜登場，《940920》第二集則有軒仔扮演斯文出版社編輯阿東，更充當外賣仔買早餐給余家聰，二人關係密切。阿東得知家聰的網上小說初稿故事穿越時空，即狂爆金句教訓對方︰「讀者跟唔跟到呀？你仲有好多伏筆喎！你解唔解到呀？網上連載最憎呢啲爛尾故！」家聰回答︰「爛唔爛尾好主觀啫。」阿東擰轉面望鏡頭說︰「唔係呀，啲觀眾鬧㗎！」由於《940920》一開播已穿越不同時空，有觀眾曾表示劇情太混亂，未知導演羅嘉駿是否借對白玩自嘲。此外，劇情繼續交代女主角Yeesa（吳海昕飾）在新時空的經歷，巴西龜（岑珈其飾）打扮成張家輝在電影《提防老千》中的內地土豪造型放蛇，令觀眾笑爆嘴。

 

岑珈其的表叔look，擺明向影帝張家輝致敬。（資料圖片）

岑珈其的表叔look，擺明向影帝張家輝致敬。（資料圖片）


自嘲拍劇新丁有難度

 

導演安排軒仔望鏡暗寸觀眾，似有弦外之音。(網上截圖)


　　前晚軒仔出po稱︰「呢期去咗幫人做下part time編輯，點知就遇到個成日要氹佢交稿嘅大作家家聰，我平時自己一個人食早餐悶得滯，一於搵埋佢先。」身為「早餐KOL」的軒仔特別感激羅嘉駿︰「畀機會我同男神一齊食個單單打打嘅早餐，開心、感恩。」劉俊謙亦出po致謝︰「軒公！會唔會好想打作家家聰？」軒仔留言︰「要打打我先，唔該唔好阻住余家聰交稿，好多人等住佢份稿開飯。」劉俊謙回應︰「我會努力，唔係啲觀眾會鬧㗎。」二人一唱一和合力谷劇。軒仔表示自己甚少拍劇，所以略感緊張︰「電視劇同舞台劇好唔同，所以都有問劉俊謙可以點樣做得更好。」軒仔指今次角色對白上有不少專有名詞︰「感到略有難度，希望導演收貨。」至於劉俊謙本身很喜歡軒仔，又戲言「細細個就係聽佢啲歌大」。

余子明刨馬經報平安

 

子明哥寧願刨馬經也不看自己劇集，果然熱愛賭馬。（IG圖片）


　　此外，劇中另一女主角林楚凝（蔡思韵飾）患有失智症的爺爺秋叔（余子明飾），在第二集有不少戲份。現實中的余子明今年一月因缺血性中風入院，導致半身不遂，幸好經兩個月休養後已回復狀態。子明哥的兒子Elvin為父親開設IG帳戶，他昨午上載子明哥刨馬經的相片，代為留言︰「多謝大家嘅留言鼓勵，我會努力康復，希望快啲好番再拍劇畀大家睇。」Elvin問爸爸要不要看《9》劇，子明哥抵死回答︰「等陣先，我想睇馬報先。」

轉載自: 晴報

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