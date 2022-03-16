娶郭思琳緊張失眠變喊包 吳浩康讚老婆有孝心畀滿分

【晴報專訊】38歲的吳浩康（Deep）與35歲的郭思琳（Margiela）日前宣布奉子成婚，昨日在貝澳營地舉行簡單而隆重的註冊儀式。眼淺的Deep由綵排到正式註冊，全程「喊包」上身；他向太太承諾愛的宣言時感動全場：「多謝佢願意嫁畀我，願意同我一齊去經歷我哋嘅人生，同我一齊去遮風擋雨。」

與懷孕三個月的郭思琳雙喜臨門。



吳浩康透露婚禮前兩晚已緊張到失眠，他在綵排時更忍不住哭出來。Deep大讚老婆郭思琳︰「我鍾意我太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，會好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心、好照顧，好欣賞佢對家庭嘅態度。」畀太太多少分？他笑言︰「嘩，唔可以亂咁畀分，呢個係我啱啱新婚學識嘅事，太太一定係超過滿分。」疫情所限，他們未能廣邀親友作見證，但稍後會補辦婚宴。

運送婚禮布置的物流遇上阻滯，Deep臨時在山邊執樹枝作裝飾。

一對新人的愛犬全程陪住行禮，十分溫馨。



昨日正式註冊時，Deep跟Margiela更是喊唔停，Deep說︰「無諗過咁緊張，特別係見到我爸爸喺度，我都無乜停過喊。」Margiela見老公喊到「決堤」，她亦感動落淚：「無諗過佢喊得咁犀利，我一見到佢喊我又忍唔住喊，佢太眼淺啦，我成日要安撫佢。」提到在疫情下舉行婚禮，Deep坦言無論有否疫情，婚禮都是最難忘，「因為無經驗，蝦碌百出，感謝太太包容，雖然唔係十全十美嘅婚禮，但都係疫情見證下嘅一個完美婚禮。」問到Margiela婚後第一課，她笑說要見識婚姻的恐怖，「我要學做一個好太太、好媽媽，好多人話婚後係另一個境界，我想快啲睇下有幾恐怖，哈哈。」

郭思琳與Deep簽字後情深一吻。



生仔生女一樣開心



剛成人夫的Deep將榮升人父，提到BB性別，他表示要保持神秘感暫不透露，「其實仔女我都鍾意，因為第一次做父母，有好多嘢都未知。」他透露老闆楊受成博士會送大利是給BB，「楊生話會封大利是畀我個BB，其實收到老闆嘅祝福已經好開心，老闆真係睇住我成長，照顧咗我20年，係我半個爸爸，有咁尊敬嘅人嘅祝福，已經係好大嘅禮物。」