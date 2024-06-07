我不是哥斯拉迷，但好享受三年前那齣《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs Kong），看見兩隻巨獸在人類的戰艦上無須口角立即動武，由水面打落水底再打返上水面，我承認，我很興奮，所以當《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire）大幅減少兩隻巨獸的互動隻揪，相當失望，而當陳法拉出現在銀幕的秒數好似比哥斯拉還要多，我直情憤怒。

一個神風敢死隊前成員，一個被託孤的無家可歸女子，一個在戰火中失去兒女的婦人，一班在戰後繼續生存的人，等待他們的，是一片頹垣敗瓦的未知未來，以及一隻隨時殺到的哥斯拉。

身為神風敢死隊的敷島浩一，就必然是象徵軍國主義？但留意，他是逃兵，沒有執行任務，沒有視死如歸，第一次面對哥斯拉的時候，又不敢反擊——他貪生也怕死，以致被不少人唾棄，直至遇上堅強的典子，才總算找到生存的意義，問題是，不是你想努力生存就一定可以生存下去，因為哥斯拉一個原子吐息，足以毀滅你和你重視的一切。

哥斯拉，某程度上是美軍核試的蘇州屎，但返本歸初，是誰挑起戰爭？看《哥斯拉 -1.0》，有種特別感覺，是過去看主題涉及二戰的日本電影時沒有的感覺：故事中不少人，都在質疑或質問戰爭的真正責任，並且明顯指向當時的日本政府——戰爭的所謂榮耀，根本與一般人無關（但當然會有人感到與有榮焉）；一旦戰敗了，卻要由國民集體埋單，甚至連對付哥斯拉，也要由無辜平民自行組隊埋班。

在《哥斯拉 -1.0》裡，哥斯拉是主體，也是客體，經由突如其來的牠，側寫一班才剛經歷戰火的日本人，怎樣在一個已經沒有希望的地方，被迫至絕望，但仍然努力對抗，試圖找回一絲希望。沒希望的存活，只是苟活。

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在荷里活任何一集《哥斯拉》，人間只是哥斯拉及一眾巨獸的遊樂場，但在《哥斯拉 -1.0》，人間就是修羅場。