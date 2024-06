《哥斯拉 -1.0》——人間就是修羅場

我不是哥斯拉迷,但好享受三年前那齣《哥斯拉大戰金剛》(Godzilla vs Kong),看見兩隻巨獸在人類的戰艦上無須口角立即動武,由水面打落水底再打返上水面,我承認,我很興奮,所以當《哥斯拉×金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire)大幅減少兩隻巨獸的互動隻揪,相當失望,而當陳法拉出現在銀幕的秒數好似比哥斯拉還要多,我直情憤怒。

You May Also Like