孖舊愛開直播宣布甩拖 金剛含淚剖白︰性格不合

【晴報專訊】曾在香港發展的金剛，前年與台灣女星小嫻（黃瑜嫻）認愛，二人高調拍拖放閃，並一起在墾丁大街擺檔賣雞翼。不過，二人前晚在FB開直播，宣布已結束一年多的感情，強調不涉第三者。42歲的小嫻狠心指彼此感情未能補救，金剛更在鏡頭前多次灑淚，認真無奈。



現年41歲的金剛，前晚與小嫻邊吃麵邊開直播，男方全程情緒起伏不定，多次眼濕濕；反觀女方表現從容冷靜。小嫻表示不少記者找她查問二人的感情狀況，金剛隨即宣布二人已分手一個多月，他強調雙方無第三者，並剖白分手主因：「我們純粹因為個性上的差異，所以最後選擇分手，我們還是好朋友。」

金剛在直播中提到分手原因，忍不住流下男兒淚。（網上截圖）



金剛開口感謝小嫻時，難掩男人最痛，忍不住頻頻抹淚︰「我在你身上學到很多東西，很謝謝你，在我低潮的時候陪着我…謝謝你讓我看到自己的缺點。」他懇求媒體及網友不要亂寫、亂說，「如果我們真的有甚麼問題，就不會坐在一起吃飯及開直播，去解釋我們的狀況，我們沒有做錯事。」小嫻亦哽咽稱分手並非否定對方，而是放下無法補救的感情：「我們沒有反目成仇。」金剛坦言思前想後才決定分手：「我不希望朋友都做不了，既然已經有衝突點，嘗試去磨掉但磨不掉，繼續這樣對我們不好。」



小嫻拒抱抱似做騷

金剛上月初右手受傷仍堅持擺檔，獲小嫻公開表揚，但估計當時二人已分手。（資料圖片）



二人忽然自爆分訊，不少觀看直播的網民大呼心痛，希望二人公開作最後擁抱，但小嫻一口拒絕︰「不用，擁抱很像在做騷，今次只是想跟大家說我們現在的狀況。」有網民要求小嫻別換電話，希望他們會像徐熙媛（大S）和具俊曄般20年後復合，小嫻笑說：「20年喔，到時我62歲了。」至於夜市雞翼檔生意，小嫻指一直都是金剛獨自經營，她只是輔助性質，日後男方會繼續營運。至於金剛另一舊愛、「國光女神」梁云菲回應金剛分手，大方送上祝福：「當下兩個人都快樂且深愛過，這過程就是很棒的事情了。我當然希望他們未來一切都好，保持愛人與被愛的能力。」

梁云菲對舊愛金剛大方送祝福。（資料圖片）