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20/05/2022

實踐藝術夢想 王菀之辦古典音樂會向父母致敬

#王菀之 #林德信
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　　【晴報專訊】由四大電影公司聯合出品的電影《一樣的天空》昨日舉行記者會，演員陣容強勁，細說回歸25年來的香港故事。其中有份演出的王菀之（Ivana）直呼好玩，又自言與電影所帶出的追夢主題十分相像，近年積極實踐藝術夢想，並透露將舉行古典音樂會，向父母親致敬。

 

Alex和Ivana均是首度參與回歸電影演出。

 

　　王菀之在《一》片中參與其中一個單元故事，飾演社工的Ivana說︰「我覺得今次幾好玩，呢種拍攝模式我未試過，導演同演員嘅交流非常多，導演畀演員嘅發揮空間都好大，令到我好深刻、好開心，其他演員都好出色。」電影主題圍繞追夢，Ivana自言也愈來愈接近夢想，「半年前舉行咗一個裝置藝術展，嚟緊六月都會搞一個古典音樂會，向父母親致敬。因為佢哋將一生奉獻畀古典音樂，所以呢一個展覽都算係一個慶祝活動。」

 

　　同場的林德信參演另一個以粵劇為背景的單元故事，飾演從西班牙回流的音樂系學生，與米雪飾演的名伶幾經努力，大膽聯乘流行音樂和粵劇折子戲。Alex表示故事背景跟自己甚為相似，因自己與角色同樣於10年回港；不過最令Alex開心的，是即將推出與前輩米雪的合唱歌，亦因今次合作加深了對粵劇的認識，獲益良多。

 

米雪石修第4度演情侶

 

朱鑑然稱八歲隨家人由加拿大回流香港，當天正是回歸日。

米雪和石修期望下次合作能飾演夫妻。

 

　　另外，米雪與石修在電影中飾演一對，他們透露這已是第四次演情侶，但遺憾未能進一步演夫妻。米雪表示兩人已多次合作，默契十足，石修則笑謂︰「我哋戲裏面嘅感情培養咗30幾年，不過做夫妻就要等下一套喇。」至於朱鑑然在片中貫穿四個單元故事，由大學生演到40幾歲，他直言在角色設定上花了不少心思，而最好玩是演繹在社會工作一段時間後，變成「滑牙」無情的經理人。問他入行一段日子可會同樣失去稜角？他說︰「未有，自己都成日提醒自己。」

 

轉載自: 晴報

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