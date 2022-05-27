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27/05/2022

獲官媒重點邀請開直播 炎明熹即場清唱冧內地樂迷

#炎明熹 #娛評 #直播
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　　【晴報專訊】憑《聲生不息》成功進軍內地的炎明熹（Gigi），日前獲內地官媒《環球時報》旗下平台「娛評」邀請，與組合魔動閃霸開直播，暢談參賽感受。Gigi即場清唱《蜚蜚》、《愛你》等歌曲冧樂迷，勁吸55萬人睇直播，果然有號召力。

 

 

　　現年17歲的Gigi自出戰《聲生不息》後，微博粉絲數目由節目播出前僅四萬，急升至現時約36萬，成功拓展內地市場；無綫對Gigi寵愛有加，更有傳TVB與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》延至七月尾舉行，全因遷就她回港掃獎。愈唱愈紅的Gigi更獲內地官媒垂青，日前在「環球時報－娛評」微博開直播，大談參賽感受與領悟，她全程投入與主持及網友互動。

 

Gigi在直播中大曬肥手指，相當可愛。（微博截圖）

 

周日唱《心淡》應戰

 

Gigi與千嬅曾在節目中合唱《勇》，表現各有千秋。(網上截圖)

 

　　在直播中，GiGi表示在《聲生不息》一眾前輩當中，她跟楊千嬅接觸最多，彼此感情大增︰「千嬅姐教我很多東西，有一次我們聊天，就開始知道她很多事情，她亦有分享自己早年當護士的經歷。」她又指人生中第一首認識的廣東歌，正是陳慧嫻的《千千闕歌》，皆因有親戚以這首歌作電話鈴聲。此外，在後日播出的《聲生不息》第六集中，Gigi將獻唱容祖兒慘情歌《心淡》，千嬅則會演繹鄭秀文的《如何掉眼淚》；新加入的張智霖將翻唱陳百強的《等》。

 

千嬅最近拍攝內地奶粉廣告，遭網民批P圖過度。（微博截圖）

 

轉載自: 晴報

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