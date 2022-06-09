笑對網民嘲諷「阿嬋」 楊千嬅：年紀大係事實

【晴報專訊】近年主力在內地發展的楊千嬅，最近出戰音樂節目《聲生不息》，在港曝光率大增；加上籌備多時的紀錄片亦正式推出，令她的一舉一動皆成網民熱門話題。身經百戰的千嬅，面對網民嘲諷她變老，她不會視作負評，淡定說：「咁我真係會老嘛！」

現年48歲的楊千嬅，在紀錄片《I．II．III MY STORY》中分享由護士轉行做歌手，直到結婚生育的經歷，更邀得老公丁子高、好友陳奕迅、吳彥祖以及前經理人郭啟華等訪談。千嬅說：「（紀錄片）當中有好多感受同回憶，到依家我仍然慶幸我喺華星出世，畀我一個做藝人好紮實嘅基礎，除咗唱歌，仲有演戲、主持等等，令我有好多可能性。依家回頭睇當然覺得唔容易，不過唔止我，相信每個人一路走過嚟都唔容易。」

在紀錄片中，千嬅剖白入行以來的內心感受。

唔敢認「三代歌手」

在《聲生不息》與單依純（左）及周筆暢合唱，配搭有新鮮感。(網上截圖)

千嬅最近在《聲生不息》中跟新世代歌手合作，她十分享受，「今次參與度好大，除咗幕前，仲參與幕後揀歌、編曲等，有得發揮幾好玩。一首歌唔同人聽，會聽出唔同故事，例如《勇》已經唱過好多次，但今次同Gigi（炎明熹）合唱，就用唔同心態、層次去表達首歌。」提到她跟36歲的周筆暢及20歲的單依純合唱，卻被主持王祖藍形容為「三代歌手」，她笑言不敢認「三代」：「我未夠『分數』，可能自己再大幾年就會慢慢接受。」

入行25年的千嬅見慣風浪，即使近年被網民封為「楊千嬋」、「樂壇人瑞」等，她淡定笑說︰「年紀大唔係一個負評，係一個事實，咁我真係會老嘛！我唔會唔開心，因為係正常人生過程。所有嘢都係人生經歷，最重要係我嘅目標好清晰，最緊要有健康身體，我要照顧父母、陪小朋友成長；中間有時間就唱歌、追求夢想，令自己快樂…追夢係生存嘅養分，有呢幾樣生存基礎，已經好幸福。」身為人母，對千嬅來說，家庭必然最重要。「我個仔都十歲，開始大個，有自己嘅獨立生活模式；我做媽咪嘅，就多咗少少時間做自己想做嘅事，例如出新歌或者參加綜藝節目…生活就係呢種節奏，無話再強求啲咩喇！」

兒子Torres日漸長大，讓千嬅有更多時間做喜歡的工作。（IG圖片）

前輩新人互相學習

近年香港樂壇湧現不少新世代歌手，身為前輩的千嬅認為樂壇絕對能百花齊放，「我做新人嗰時，都想人哋畀機會、接受我嘅音樂，以前好多前輩同場，最重要互相成就、互相學習。講到尾，出道好多年又好，新一代又好，舞台好公平，唔係因為我做幾多年，就要特別受尊重，亦唔會因為初出道就無機會上台。你享受、唱得好、表演好，就有人會欣賞。」