6月中，美國著名智庫蘭德公司（RAND）發表了一份研究報告，名為《俄國在社交媒體上所作的信息誤導（Russian Misinformation Efforts on Social Media）》。這份報告的內容非常翔實，先是界定到底甚麼是信息誤導行動，然後在闡述俄國進行信息誤導行動的理論和實踐，再以俄國在烏克蘭進行的信息誤導行動作為個案研究，最後綜合總結出俄國信息誤導行動的一些規律，以及未來作有效應對的建議等等。畢竟蘭德公司是世界知名、歷史悠久的美國軍方智庫機構，整份研究報告可以說做得有板有眼，有研究方法，有「可靠」信息來源（儘管在報告註釋中略去了姓名和身分），閱讀起來可以說饒有趣味，對於了解現在媒體正吹噓的所謂「認知作戰」、「信息作戰」之類神乎其技的花哨名詞，有相當不錯的參考價值。

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寫在俄烏戰爭前，規模難與目前對比

但是，這份研究報告至少有兩項令人心涼無癮的不足之處：第一，這份報告其實是2019年10月至11月撰寫的，也就是說，遠在今年俄烏戰爭爆發之前！因此，這份報告對於現在正進行的俄烏戰爭之信息作戰、認知作戰，沒有任何內容觸及。研究報告主要集中在2014年克里米亞危機之後，俄國對烏克蘭尤其東部兩個省份所進行的信息誤導行動。這幾年的信息作戰行動，其規模是無法與今天兩國處於戰爭狀態下的信息作戰相比較的。

第二，更為讓人沮喪的是，這份研究報告一而再、再而三地聲明，對於俄國這些針對烏克蘭的信息誤導行動，到底有多大的實際效果，實在無法明確評估！到底有多少烏克蘭人真的因為俄國的信息誤導行動，而受到洗腦，從而作出利於俄國、不利烏克蘭的個人行動？報告聲明無法予以確定！

這是一個非常重要的結論，所謂的信息作戰、認知作戰、信息誤導行動等等，別說今天存在，其實早在第一次世界大戰就廣泛存在（如果不算上古代戰爭的話）。現代傳播學的一個重要的淵源，就是研究一站以來的官方戰爭宣傳之手段和效果，包括對敵宣傳和對己方和友邦國民的宣傳。諸如哈洛德。拉斯維爾Harold Lasswell等早起傳播學的學者，都是以研究戰爭宣傳而聞名。一百多年前的第一次世界大戰戰爭宣傳，已經很難確定其實際效果；一百多年之後的所謂「信息作戰」、「認知作戰」，儘管好像換了個比「戰爭宣傳」更花哨、更學術味道對名詞，但實際上仍然無法解決這個實效評估的大難題！說句難聽的，無論叫做「戰爭宣傳」也好，叫做「信息作戰」、「認知作戰」也罷，其對觀眾所能產生多大的影響效果，真是「講個信字」------你信有效，它就有效。

唯一能夠在客觀上比較明確可以肯定的，就是這些「戰爭宣傳/認知作戰／信息作戰」所運用的手段。從這份蘭德公司的報告來看，俄羅斯針對烏克蘭的宣傳手段包括:從傳統媒體方面，主要依靠兩類俄國電台廣播發放信息給烏克蘭民眾。一類電台主要針對中老年尤其女性的烏克蘭聽眾，內容主要是訴諸在前蘇聯治下的生活懷舊感，同時抱怨今天烏克蘭種種社會生活狀況的弊端，從而挑起一種以古（前蘇聯時代）非今的抱怨情緒；一類電台則針對烏克蘭年輕一代，內容則是以時尚但充滿頹廢糜爛的音樂、色情甚至毒品介紹為主，從而腐蝕烏克蘭年輕人，這一招還真的非常缺德。

從網上社交媒體方面，則廣泛開立各種烏克蘭語和烏克蘭境內俄語方言的群組，不光是facebook，更重要是whatsapp之內常用app群組。至於如何吸引烏克蘭人加入這些群組之內，這就是俄國信息作戰主管部門厲害之處（報告沒有明言哪個部門，只是說應該是由俄國情報部門掌控著）！傳統上，烏克蘭軍隊和俄國軍隊是經常一起受訓和演練的，軍官培訓也是交換進行。因此，俄國成立了不少類似兩國軍人之家、退役軍人群組之類的群組，打著軍人聯誼的性質，平常只是用作康樂活動、軍人退休生活指南、軍人福利等信息交流，然後暗中「插入宣傳廣告」，把各種俄國官方軍方希望傳播給烏克蘭人的政治信息，漸次放入群組內，潛移默化、滴水穿石，盡洗烏克蘭軍人腦。另外，又成立一堆軍人家屬群組，把同樣的操作從軍人圈子，擴大到平民圈子。

報告還介紹了俄國其他的宣傳手段，這裏就不一一介紹了。然而，筆者還是要強調本文開頭所講的:就是這些令人眩目的宣傳手段，實際上有多大的洗腦效果，真的無法加以科學評估和確定。俄國信息作戰部門的工作其實並不難做，因為根本沒有合理評估效果的KPI！

宣傳手段，效果難評估

正如這份研究報告所提到的，烏克蘭政府和軍方的反制手段非常簡單、直接和粗暴，就是強行刪掉這些群組！干擾俄國電台廣播！也就說，烏克蘭官方都懶得跟俄國官方宣傳進行你來我往的辯論了。

從此引申聯想一下，終於理解以美國為首的西方國家，為甚麼拼命刪除來自中國的各種「說好中國故事」的推特、youtube和FB帳號了。

