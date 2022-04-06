香港迎來全新「硬管治」

筆者執筆之際，仲未收到政務司司長李家超呈辭嘅消息，不過政圈之中已幾可肯定，家超必定係會辭職「跑馬仔」，仲要係跑一場「一匹馬嘅賽事」。

上一篇文章Tina提到，最大可能出選嘅會係李家超同埋財政司司長陳茂波「其中一人」，而當時收到嘅風更係陳茂波稍為佔先，並且已經連辭職信都印好入好信封等寄出，但點解最終入閘嘅會係波波變家超？Tina再去問返之前收風嘅政壇中人，佢就話上個星期，波波仍然係對阿爺畀佢出閘充滿信心，佢亦心知自己同家超兩個人之中只能有一個人入閘。政壇中人話，波波心知自己嘅優勢，由於佢近年掌管特區嘅財政大權，加上係會計行業出身，近年亦表現得出佢對經濟政策達到瞭如指掌境界，所以阿爺關心疫後重整經濟的話，必然會以佢為首選。

波波優點當然正如上文所講，喺香港呢個國際金融中心來講當然係不可或缺，但係阿爺嘅想法亦未必係咁單一，特別係過去咁多屆特首去管香港都出現不同程度嘅問題，究竟邊一度出錯？係咪特首同太多不同界別有千絲萬縷嘅關係而令到香港管治出問題？呢個亦係最終話事人要全盤考慮嘅地方。政壇中人指出，可能就係波波一向畀人太過溫文爾雅的態度、同商界太過過從甚密嘅背景，令到佢無緣特首寶座；而家超喺各方面就正正係波波嘅相反，阿爺未必再需要關心香港喺國家安全方面嘅問題，估計家超未來主力唔係呢方面，反而係借助佢嘅強勢去全面整頓公務員架構，令到香港管治班子從回正軌。不過依家最大嘅問題係家超嘅管治班子會點樣埋班，究竟波波會唔會繼續做財爺(無論係佢自己唔想做定係阿爺唔畀佢離開)亦都係政壇拭目以待嘅，之後再同大家八一八。





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再講一講我諗已經無乜港人關心佢去向嘅林鄭。自古以來，千算萬算都唔夠個天算，林鄭早三四個月前，亦都無諗過自己係咁樣畀阿爺拉低唔畀佢連任。林鄭好希望連任嘅取態，任何同佢有交心傾過嘅人都一清二楚，佢自己同家超連番暗鬥更成為政壇一時熱話；但係一場第五波，充分顯示出整個管治班子千蒼百孔、各自為政。而之前都講過，換轉林鄭喺內地官場的話，面對同樣嘅事情，絕對係「即炒無賠」，試問又點可以畀佢繼續連任影響整個國內同香港官場嘅睇法？既然阿爺揀得家超喺香港行「硬管治」路線，對林鄭手硬亦係意料中事。