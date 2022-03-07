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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

07/03/2022

特區政府眾文官如坐針氈

#立法會 #文官 #武官 #港府 #夏寶龍 #韓正 #李家超 #新冠肺炎
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　疫情嘅發展同香港股市一樣，一日差過一日。依家係咪最差嘅時候，無人會答到，但講到差到極點嘅肯定有一樣，就係特區政府高官，特別係一眾文官嘅心情。

 

　　國務院港澳辦主任夏寶龍月初喺北京以視像方式，主持支援香港抗疫工作第七次協調會，特別提及「要全力支持特區政府進一步加強對防疫抗疫工作的有效統籌，切實履行好主體責任，特區政府的負責官員要勇於擔當、勇挑重擔、發揮好組織領導作用，以投身抗疫的實際行動來踐行就職誓言」。夏主任話音未落，更高層次嘅副總理韓正亦都進一步講話，針對香港依家出現嘅大問題，包括物資供應、老人死亡率高等等提出關注，更講到明官員要負上整體責任，並且對私家醫院唔收新冠病人作出批評。

 

　　兩位主事香港事務嘅京官講到咁白，要特區政府官員負起整體責任，政圈已經不斷傳出風聲，話阿爺見到香港嘅確診數字咁樣飆升法，再加上之前咁多影響政府形象嘅新聞，令到阿爺對特區主事官員相當不滿，所以唔能夠單單透過傳話或者面斥去表達不滿，更要由兩位高層官員公開講話，令特區政府官員打醒十二分精神。

 

(資料圖片)

 

　　有政圈中人仲話，防疫抗疫一向係「文官」主理，不過由於一眾文官過去幾個月表現未能令阿爺安心，「武官」出身嘅政務司司長李家超亦只能倚賴返武官，由保安局局長鄧炳強揸弗阿爺協助興建嘅方艙醫院，甚至更由消防處提供熱線去協助快測呈陽性嘅市民入去隔離，取代埋衛生部門嘅職能。政圈中人指出，雖然疫情大爆發令到衛生部門工作量激增，由消防處幫手無可厚非，但都無理由由一個處理救援嘅緊急部隊去處理呢類需要有醫學知識去處理嘅重要職能，事實上已經可以分得出現時邊個係「莊」、邊個係「閒」。「成班文官個個都如坐針氈咁款，基本上都無厘士氣，你係李家超都唔敢搵呢班文官委以重任，可以預期一眾武官日後將會喺官場平步青雲，文官都只能夠自求多福喇！」

 

 

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