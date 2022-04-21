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21/04/2022

晚市堂食回歸 餐廳首2周近爆滿 6月父親節 食客已訂枱

#晚市堂食 #食肆 #社交距離措施 #旅遊 #肺炎疫情 #康復碼 #美容院
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　　【晴報專訊】本港經歷嚴峻的第5波疫情後，今起終獲放寬社交距離措施，歷時逾3個月的晚市禁堂食終鬆綁，食肆加派人手嚴陣以待，有餐廳指首兩周訂座幾近爆滿，不但訂枱慶祝母親節，甚至連6月中的父親節亦有客預訂；有酒樓則推優惠吸客，如1元燒鵝或乳豬，望可做兩輪晚市，料生意可恢復60至70%。

　　有商場更稱近50間餐廳晚市訂座率逾70%，其中10多間周末晚市更已訂滿。

 

餐飲業盼食客重回晚市懷抱，有食肆更因此增聘人手。（資料圖片）


　　市民望穿秋水，晚市堂食終「復活」，可至晚上10時、每枱4人及員工需每3日1快測。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，今日起至母親節的訂座已爆滿，認為親友多個月未有相聚，「係時候見面慶祝」，相信短期內外出用膳需求強勁，集團在過去1個月增聘近百人應付晚市復業及新舖開張。

料恢復60至70%生意

　　凡高廚房負責人馮先生稱，食客得悉晚市恢復堂食後，上周已開始預約，今日預訂已滿，甚至提早訂枱慶祝母親節及父親節，父親節已有20%訂座率，相信生意可恢復至去年底水平，人均消費約400元。616牛肉火鍋專門店東主林瑞華指，未來兩周訂座近爆滿，亦有母親節及零星父親節預訂，料可恢復60至70%生意。

　　西餐及東南亞菜亦訂座暢旺，惟中式酒樓生意卻仍冷清。茶皇殿老闆Benson指，因每枱4人限制，只有零星訂座，遂推優惠凡惠顧即可享用1元燒鵝或乳豬，望政府能在母親節前落實第二階段放寬。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，今日至周末只有20至30%生意，直言不理想，估計與每枱4人限制及經濟差有關。金記冰室市務部經理陳俊銘亦擔心，疫情未止，市民習慣提早吃飯或購外賣，即日起會向食客送老火湯及特飲，「望食客可重回晚市懷抱」。

中式酒樓仍冷清

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過去周末有電子消費券帶動，食肆生意逐步恢復，今起恢復晚市堂食，訂座已爆滿，甚至預訂至母親節。稻苗學會主席徐汶緯稱，未來2周的晚市訂座爆滿，料可恢復60至70%生意，若疫情持續受控，相信飲食業最黑暗的時間會過去。

　　特首林鄭月娥昨表示，隨着恢復晚市堂食，望業界「否極泰來」。

 

 

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轉載自: 晴報

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