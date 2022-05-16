觀塘私房菜爆疫9人確診 星月樓增11陽性 梁卓偉推算6月初爆第6波

【晴報專訊】本港昨新增259宗確診，而繼紅磡桌球會及上環星月樓群組後，觀塘工廈「御善私房菜」亦爆疫，有9人確診，衞生防護中心籲上周一（9日）下午5時後到訪人士須強檢；而星月樓昨亦多11人陽性。

觀塘御善私房菜有9人上周光顧後染疫，部分人僅留約10分鐘買杏仁餅或凍肉。



本周四（19日）將落實第二階段放寬社交距離措施，專家顧問梁卓偉卻預告，放寬後第6波疫情將在下月初出現，明言望估算錯誤。當局則指，人流增難免有機會反彈，籲市民接種疫苗。



昨增259宗新症，第5波累計逾119.58萬人確診；33宗輸入個案。而繼元朗及上環食肆爆疫後，中心再發現，位於觀塘成業街19號成業工業大廈一樓12室的「御善私房菜」，於上周一（9日）下午5時後有9人光顧後染疫，而部分人僅逗留約10分鐘購買杏仁餅或凍肉。傳染病處主任張竹君指，大部分個案上周三至五發病，患者自行快測或做核酸檢測陽性，將會取環境樣本進行調查，暫未知是否有人脫口罩進食或如廁，強調Omicron傳播力強，即使有戴口罩亦會中招。記者昨到訪上址時無人應門。



另上環星月樓群組新增7名顧客及4名員工確診，累計52人染疫，涉及逾20個家庭和20張枱；疑與其相關的西環邨新增2宗個案，涉西苑臺及北苑臺，仍待全基因分析關聯性。紅磡新旺會桌球室群組則增1人確診，累計有13人感染。



港大醫學院院長梁卓偉以數據模型推算，若按目前復常路綫，本港最快兩周後、即6月初爆發第6波，並於7月上旬見頂，他昨解釋，早前醫學院緊急呼籲師生勿去堅尼地城用膳，是因過去數周每日確診個案維持約300宗，病毒即時繁殖率維持在1，稍有差池便會處於潛在第6波疫情的風口浪尖。他說，倘若現估算的70%人口染疫下，無爆發第6波，則代表染疫比例更高，而疫苗對減低重症及死亡有效率較估算為高，亦不會有新一波疫情出現。



專家：盡量兩周內晤友



張竹君回應指，3月初即時繁殖率為3、4，目前為0.8965，如數值少於1即情況穩定，若如港大推算有600萬人染疫，即尚有200至300萬人未感染，放寬社交距離後人流增，「社區或有幾百條隱形傳播鏈，未必容易找到」，疫情有機會反彈，籲市民打針。

Omicron傳播力強，張竹君指即使戴口罩亦會中招。



老人科專科醫生佘達明稱，港大研究新一波疫情爆發程度會低於歐美，又引述梁卓偉暗示政府稍後或收緊社交距離，「這兩周要約人見面好見」。呼吸系統科專科醫生梁子超相信，即使未來1、2個月疫情反彈，規模亦有限，反之要留意輸入個案，適時收緊機組檢疫條件，並建議加強追蹤患者7日安心出行紀錄、要求處所員工每日快測等。



餐飲聯業協會會長黃家和則批評，梁卓偉的相關言論不負責任，造成市民恐慌。