傳播鏈涉Benchmark宏思 上環譚仔三哥爆疫5確診4人同校

【晴報專訊】再爆食肆新群組。上環「譚仔三哥」5名食客中招，當中4人在上環「Benchmark宏思」上課，同校亦有35歲同學中招，疑兩者有傳播鏈，兩處均要強檢。

另昨多291宗確診，38宗屬輸入，全基因分析揭再有1名旅客染BA.4，11人染BA.2.12.1，變種分支威脅增。

本港昨多291人感染，38宗屬輸入；另多1名91歲無打針女院友病逝。

譚仔三哥關店消毒，將按政府指引重開。

而食肆群組蔓延至教學機構，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，上環338Apartment地下的「譚仔三哥米綫」有3男2女食客，在上周五（13日）光顧後，相距2至5日發病，患者年介26至57歲，病徵輕微。部分食客有同行者，分坐5桌，彼此不相識；同日下午4時半至6時光顧者要強檢；譚仔三哥指已即時關閉分店消毒，會按政府指引重開。

4名確診食客，曾在上環西區電訊大廈13樓「Benchmark宏思」上課。

歐指，食客中有4人在本月11日至15日，曾在上環西區電訊大廈13樓「Benchmark宏思」上課，時間為每日上午11時至晚上11時，同班有39人，有學生透露有人曾經除口罩。而該校1名35歲男同學本周一（16日）始發病，因他無去譚仔三哥，不排除受同窗感染。中心已向食店及宏思索取食客及學生資料，調查誰是源頭；宏思昨亦納入強檢。

星月樓店內鮮風量不足

上環星月樓及觀塘御善私房菜，則各多3名食客中招。歐指，聯同機電署巡視星月樓後，發現店內鮮風不足或因通風系統故障，爆疫當晚無全開空氣清新機、洗手間抽氣有問題，已要求改善。歐另指，多1人感染BA.4，她由南非經迪拜及新加坡抵港，全港累計9人感染；另多10旅客驗出BA.2.12.1，累計35人中招。