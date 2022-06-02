今收稅局「綠炸彈」 填報租金扣稅須符3條件 上限10萬元

【晴報專訊】納稅人今起將陸續收到「綠色炸彈」。稅務局昨發出247萬報稅表，無持有物業的納稅人可首次申請「租金扣稅」，在報稅表填寫預計來年租金開支，以供評定扣稅，上限為10萬元。惟要符合3大條件，包括出租物業的業主或主租客不可以為納稅人或配偶的「相聯者」，即親屬或合夥人等。

2021/22年度利得稅、薪俸稅及個人入息稅可獲100%寬免，上限為1萬元。

稅局強調，如發現有人協議互相「假租樓」情況，當局會採取反避稅措施應對。

稅局昨發出191萬份紙本及56萬份電子報稅表，一般市民要在1個月內，即7月2日或之前交回，但使用網上報稅則可享額外1個月期限，即8月2日或之前交回。稅務局局長譚大鵬提醒市民，要準時交回報稅表及貼足郵費，又建議使用「稅務易」作網上報稅。

稅局共發出191萬份紙本及56萬份電子報稅表

假租樓避稅不受理

而在今次報稅的2021/22年度，利得稅、薪俸稅及個人入息稅可獲100%寬免，上限為1萬元，毋須另作申請；賺取租金收入人士，若符合資格，便可選擇以個人入息課稅獲得寬減。

今年預算案提出租金可作扣減薪俸稅或個人入息稅，上限為10萬元。若有合租等情況，則可按比例或平均申索（詳見表）。市民可先在今次收到的報稅表，填上料在2022/23年度繳付的住宅租金，供稅局評定暫緩薪俸稅時考慮扣除。譚大鵬強調，建議須待有關法例通過後，方可實施，局方會按最終法例跟進。

惟市民要符合3大條件才可申請，如租約要打釐印才可申索相關扣減；若合資格租約包括車位，而納稅人未有將其分租，亦可計入扣除。但同時亦有多種情況將不獲扣稅，包括出租物業的業主或主租客不能是納稅人或配偶的「相聯者」，如親屬或合夥人等。

譚稱，租金扣稅是希望幫助最有需要的納稅人，不希望市民濫用，如是家庭之內「畀家用扮租金」，審查時會要求市民提供文件，即使不是「相聯者」，若發現租賃的主要目的為避稅，如協議互相租樓等，當局會採取反避稅措施應對。根據現行《稅務條例》第61條，凡評稅主任認為任何導致應繳稅款減少的交易是虛假或虛構，可不予理會。

另稅務局將由即日起延長電話查詢服務，解答市民問題。市民可在周一至周二下午5時半至7時致電187 8022查詢，周六服務時間為上午9時至下午1時，周日及公眾假期休息。

去年稅收3785億新高 5.6萬人離港清稅增8成

去年整體稅收達3,785億元創歷來新高，按年大增14%，但期內離港清稅的納稅人數目達5.6萬人，比上一年度的3.1萬人多約8成。譚大鵬指，納稅人若離港超過1個月，僱主便需要通知稅局，屆時或要求先清稅，但不需告知離港原因，故無法得知他們是否移民。

本港去年經濟仍受疫情影響，但利得稅大增23%達1,673億元。譚解釋，2020/21年度應評稅利潤減少2%，惟2021/22年度申請暫緩交暫繳稅比例及涉款都有下跌，同時薪俸稅的應評稅入息整體有2%增長，印花稅收入則受惠於股票交投暢旺，博彩稅亦回升。

至於22/23年度的預計稅收為3,900億元，譚解釋，預計主要考慮經濟及社會環境，包括疫情受控等，但表明不會100%準確，又指不算太樂觀，薪俸稅估算已考慮就業市場情況及租金扣稅，會否再有空間減稅，視乎財政司司長考慮。